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Самые могущественные города-государства Древней Греции

В отличие от Рима или Египта, Древняя Греция не была единым государством. Она представляла собой совокупность сотен независимых полисов — городов-государств. Каждый из них имел собственное правительство, армию, культуру и самобытность. При этом влияние разных полисов существенно различалось: одни господствовали над соседями, тогда как другие оставались на периферии исторических событий.

Афинский акрополь / © Wikimedia Commons

Изучение самых могущественных городов-государств позволяет лучше понять устройство и развитие древнегреческого мира.

Афины

Афины были, пожалуй, самым известным и влиятельным из всех греческих полисов. Когда люди думают о Древней Греции, перед их глазами часто возникают величественные афинские колоннады и здания из мрамора и известняка. Однако значение Афин далеко выходило за рамки архитектуры. Созданная здесь система управления оказала влияние на демократические государства вплоть до наших дней.

Афинская демократия возникла в 508 году до н. э., когда государственный деятель Клисфен наделил политическими правами всех взрослых мужчин-граждан. Важнейшие вопросы решались прямым голосованием, а решения принимались простым большинством голосов. Эта система оказалась настолько успешной, что многие другие города стремились перенять ее, что стало важным источником так называемой «мягкой силы» Афин.

Но Афины обладали и значительной военной мощью, основу которой составлял флот. Во время греко-персидских войн (499–449 гг. до н. э.) афиняне создали мощные военно-морские силы и возглавили коалицию греческих полисов, сумевшую отразить натиск Персидской державы. Среди наиболее значимых побед, возвысивших Афины, были Марафонская битва в 490 году до н. э. и морское сражение при Саламине в 480 году до н. э.

После окончания войны Афины создали союз греческих государств, известный как Делосский союз. Изначально он задумывался как оборонительный альянс, однако постепенно превратился в основу Афинской морской державы. Союзники были обязаны выплачивать дань деньгами или кораблями, а любые попытки восстания подавлялись с исключительной жестокостью. Это позволило Афинам еще больше усилить свой флот.

Именно растущее беспокойство по поводу афинского могущества в конечном итоге привело к Пелопоннесской войне (431–404 гг. до н. э.). Этот многолетний конфликт между Афинами и Спартой положил конец так называемому «золотому веку Афин» и открыл эпоху спартанского господства в Греции.

Спарта

Спарта представляла собой полную противоположность Афинам. Если Афины были демократией, то Спарта являлась олигархией. Исполнительная власть находилась в руках двух наследственных царей, происходивших из двух разных династий — Агиадов и Эврипонтидов. Ниже стоял совет старейшин, состоявший из двадцати восьми мужчин старше шестидесяти лет. Этот орган одновременно выполнял функции высшего суда и законодательного собрания.

Спартанская культура также разительно отличалась от афинской. Вся жизнь государства была подчинена войне и дисциплине. С раннего возраста мальчики проходили военную подготовку, где их обучали военному делу, верности государству и искусству выживания.

Именно такая система воспитания позволила создать лучшую сухопутную армию Древней Греции. Благодаря своему военному авторитету Спарта возглавила союз южногреческих государств, известный как Пелопоннесский союз. Эта мощь в конечном итоге помогла ей одержать победу в Пелопоннесской войне.

Храм Аполлона в Коринфе / © Wikimedia Commons

Коринф

Хотя Афины и Спарта были двумя главными центрами силы в Греции, существовали и другие влиятельные полисы. Одним из них был Коринф.

Расположенный на перешейке между северной и южной Грецией, он контролировал торговые пути между этими регионами. Его значение дополнительно усиливали два порта: один выходил к Эгейскому морю, другой — к Ионическому. Коринфские купцы торговали керамикой, металлическими изделиями, предметами роскоши и множеством других товаров.

Благодаря выгодному положению Коринф превратился в главный торговый центр Древней Греции и стал одним из самых богатых городов-государств своего времени.

Однако влияние Коринфа не ограничивалось экономикой. Его флот был достаточно силен, чтобы время от времени оспаривать господство Афин на море. В то же время Коринф был союзником Спарты и перенял многие особенности ее военного искусства, включая использование высокоэффективной тяжелой пехоты — гоплитов.

Торговое значение города создало в нем космополитическую атмосферу. Купцы и переселенцы со всего Средиземноморья приезжали сюда, привозя новые идеи, знания и культурные традиции.

Фивы

На протяжении значительной части греческой истории Фивы оставались в тени более известных государств. Ситуация изменилась во время греко-персидских войн, когда город вызвал споры своим союзом с Персией.

Позднее Фивы поддержали Спарту в Пелопоннесской войне. Однако после победы Спарта столкнулась с трудностями управления своей обширной сферой влияния. В это время Фивы терпеливо наращивали собственную мощь.

Кульминацией этого процесса стала битва при Левктрах в 371 году до н. э., в которой фиванцы нанесли сокрушительное поражение спартанцам и утвердились в роли нового гегемона Греции.

Однако их господство оказалось недолговечным. На севере стремительно усиливалась Македония под руководством царя Филиппа II. Шаг за шагом он подчинял себе все больше греческих земель.

Наконец, в 338 году до н. э. Филипп при поддержке своего сына Александра разгромил союз Афин и Фив в битве при Херонее. После этого фиванское господство завершилось, а ведущей силой греческого мира стала Македония.

Сиракузы

Сиракузы располагались на Сицилии — территории современной Италии. Благодаря своему положению город контролировал торговые маршруты, поставки зерна и морское сообщение в западной части Средиземноморья.

Богатство и могущество Сиракуз привлекали выдающихся мыслителей и деятелей культуры, среди которых был и философ Платон. Однако решающий момент в истории города наступил во время Пелопоннесской войны.

Будучи союзником Спарты, Сиракузы одновременно являлись важнейшей стратегической целью Афин. Это привело к знаменитой Сицилийской экспедиции 415–413 годов до н. э., когда афиняне попытались завоевать Сицилию и прежде всего сами Сиракузы.

Поход обернулся полной катастрофой. Некогда непобедимый афинский флот оказался заперт в гавани Сиракуз и был практически уничтожен. Афины так и не смогли оправиться от этого поражения. Их репутация ведущей морской державы была подорвана, а боевой дух моряков, воинов и граждан резко упал.

Для Сиракуз же победа стала триумфом. Город утвердился в качестве одного из главных центров силы западного Средиземноморья и сохранял свое влияние еще около двух столетий.

История Афин, Спарты, Коринфа, Фив и Сиракуз показывает, насколько разнообразным был мир Древней Греции. Каждый из этих городов-государств добивался могущества по-своему: одни опирались на демократические институты и морскую торговлю, другие — на военную дисциплину и сухопутную силу.

Именно соперничество и взаимодействие этих полисов сформировали политическую и культурную среду, которая впоследствии оказала огромное влияние на Римскую империю, а через нее — на всю западную цивилизацию.