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Полеты на Луну, охота за астероидами и миссия к Титану: пять самых ожидаемых проектов NASA
Планы NASA давно не ограничиваются работой на Международной космической станции (МКС). В ближайшие годы американское космическое агентство намерено вывести на орбиту новое поколение космических телескопов, усилить систему защиты Земли от опасных астероидов и даже отправить к крупнейшему спутнику Сатурна атомный аппарат.
Эти проекты охватывают самые разные направления — от исследования Луны до планетарной защиты и изучения дальних уголков Солнечной системы. Каждый из них должен решить уникальные научные и технологические задачи.
1. Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман»
Запуск космической обсерватории «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman Space Telescope) запланирован на 2026 год. Ее поле зрения будет примерно в сто раз больше, чем у знаменитого телескопа «Хаббл», что позволит значительно ускорить исследования Вселенной.
Ученые рассчитывают использовать новый инструмент для изучения природы темной энергии, поиска тысяч экзопланет методом гравитационного микролинзирования и создания крупнейших карт распределения галактик, которые помогут понять, как эволюционировала Вселенная на протяжении миллиардов лет.
2. NEO Surveyor
Главная задача космической обсерватории NEO Surveyor — защита Земли от потенциально опасных космических объектов.
Аппарат будет работать в инфракрасном диапазоне из района точки Лагранжа L1 системы Солнце—Земля, обнаруживая астероиды и кометы, которые трудно заметить с помощью наземных телескопов.
Ожидается, что миссия позволит открыть сотни тысяч ранее неизвестных околоземных объектов и существенно повысит возможности раннего предупреждения о потенциальной угрозе столкновения с Землей.
3. Dragonfly — атомный вертолет для Титана
Миссия Dragonfly станет первым в истории полетом винтокрылого аппарата на спутнике другой планеты.
Запуск ожидается не ранее 2028 года. После прибытия к Титану — крупнейшему спутнику Сатурна — аппарат сможет перелетать между различными районами поверхности, изучая атмосферу, геологическое строение и богатую органическую химию этого загадочного мира.
Главная научная цель — поиск условий, при которых могли возникать сложные органические соединения, предшествующие зарождению жизни.
Плотная атмосфера Титана делает полеты особенно эффективными: Dragonfly сможет преодолевать значительно большие расстояния, чем способны проехать традиционные марсоходы или луноходы.
4. Astrobotic Griffin Mission One
Миссия Griffin-1 реализуется в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), предусматривающей активное привлечение частных компаний к освоению Луны.
Коммерческий посадочный аппарат доставит на поверхность научные приборы и экспериментальное оборудование NASA.
Проект отражает новую стратегию агентства, которое все чаще поручает коммерческим подрядчикам доставку полезной нагрузки, поиск лунных ресурсов и испытания технологий, необходимых для реализации программы «Артемида».
5. MoonFall
Недавно NASA выбрало проект MoonFall, разработанный компанией Firefly Aerospace, для доставки роботизированных грузов на Луну в интересах программы «Артемида».
Запуск миссии намечен на вторую половину текущего десятилетия.
На поверхность спутника будут доставлены автономные роботизированные системы, которым предстоит испытать новые технологии долговременного освоения Луны и расширить возможности коммерческой лунной логистики.
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