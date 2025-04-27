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Полина Меньшова
2

Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

6.1

Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.

Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
В ротовой полости свиньи удалось вырастить зубы, напоминающие человеческие
В ротовой полости свиньи удалось вырастить зубы, напоминающие человеческие / © W. Zhang et al., Stem Cells Translational Medicine

Когда у людей выпадают молочные зубы, постоянные вырастают сами. Однако если мы по медицинским или ортодонтическим причинам лишаемся постоянных зубов, заменить их получается только искусственными имплантами — титановыми или пластиковыми. Такие протезы неидеальны, поскольку отличаются по составу от настоящих зубов — в частности, не имеют мягких тканей, которые окружают естественный корень зуба и смягчают жевательные усилия.

Ученые активно ищут способы перейти на «биоинженерные» импланты, научившись если не создавать новые человеческие зубы, то хотя бы интегрировать часть зубной ткани в искусственный протез. Согласно одному из недавних исследований, зубы человека уже удалось создать в лаборатории.

Специалисты из Университета Тафтса в США вырастили в ротовой полости взрослых свиней зубы, напоминающие человеческие. Результаты эксперимента появились в научном журнале Stem Cells Translational Medicine.

Зачаток человеческого зуба состоит из двух типов клеток: эпителиальных, из которых образуется эмаль, и мезенхимальных, формирующих остальную часть зуба. Мезенхимальные клетки авторы статьи получили из зубов мудрости и других здоровых зубов, которые удалили по ортодонтическим причинам. Однако эпителиальные клетки присутствуют только на ранних стадиях развития зубов. Их невозможно было получить из уже сформировавшихся человеческих зубов.

Именно эпителиальные клетки исследователи «позаимствовали» у свиней — у этих животных могут вырастать несколько наборов постоянных зубов, так что в их челюстях есть дополнительные зубные зачатки. Ученые извлекли эти зачатки из челюстей, которые в противном случае были бы выброшены со скотобоен.

Клетки из свиных и человеческих зубных зачатков культивировали в лаборатории, затем поместили в биоинженерный каркас, чтобы зубы начали развиваться. Далее их имплантировали в челюсти взрослых свиней.

Исследователи создали зачатки биоинженерных имплантов из клеток человеческих и свиных зубов / © W. Zhang et al., Stem Cells Translational Medicine
Исследователи создали зачатки биоинженерных имплантов из клеток человеческих и свиных зубов / © W. Zhang et al., Stem Cells Translational Medicine

Эксперимент длился три месяца, поэтому прорасти через десны зубы не успели. Тем не менее они прошли те же стадии развития, которые проходят за такой срок естественные зубы. Скорость их развития совпадала со скоростью развития свиных зубов, которые близки к человеческим. При этом, по словам ученых, выглядели биоинженерные импланты так же, как настоящие зубы человека.

Исследователи планируют продолжить наблюдать за развивающимися биоинженерными протезами. Конечная же цель их работы — научиться создавать в челюсти человека полностью человеческие новые постоянные зубы.

«В идеале стоит сохранять собственные зубы как можно дольше. Но на случай, если что-то случится, мы надеемся, у нас появятся биологические заменители зубов», — подытожили авторы статьи.

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Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
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