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Редакция Naked Science
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Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство

Квентин Маркос сотрудничает с различными проектами в области видеоигр, кино и графических романов, помогая воплощать сложные визуальные концепции в жизнь.

В его арсенале — образы высокотехнологичных мегаполисов, загадочных ландшафтов и инопланетных существ, каждое из которых рассказывает свою историю.

Познакомиться с полным портфолио Квентина Маркоса можно на его странице на ArtStation. Там представлены как коммерческие работы, так и личные проекты, демонстрирующие его талант к созданию атмосферных научно-фантастических сцен.

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos
Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

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Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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# аккумуляторы
# грунтовый аккумулятор
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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