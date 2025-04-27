Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Квентин Маркос сотрудничает с различными проектами в области видеоигр, кино и графических романов, помогая воплощать сложные визуальные концепции в жизнь.

В его арсенале — образы высокотехнологичных мегаполисов, загадочных ландшафтов и инопланетных существ, каждое из которых рассказывает свою историю.

Познакомиться с полным портфолио Квентина Маркоса можно на его странице на ArtStation. Там представлены как коммерческие работы, так и личные проекты, демонстрирующие его талант к созданию атмосферных научно-фантастических сцен.

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

Концепт-арт Квентина Маркоса (Quentin Marcos) / © Quentin Marcos

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