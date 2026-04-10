Live: возвращение Artemis II на Землю

Более полувека космические корабли с людьми возвращались к нашей планете только с относительно низких околоземных орбит, со скоростями около восьми километров в секунду или около 28 800 километров в час. Однако в этот раз корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту возвращается от Луны, поэтому при входе в верхние слои атмосферы его скорость составит 11 километров в секунду или до 39 600 километров в час. Поскольку энергия растет пропорционально квадрату скорости, в этот раз она будет почти вдвое больше, чем при обычном возвращении космического корабля от МКС.

За треть часа до входа в плотные слои атмосферы, чуть выше 120 километров, от Orion отделится сервисный модуль. Так делают для уменьшения массы корабля, что упрощает его торможение об атмосферу. Сервисный модуль потом сгорает при падении. Около половины третьего ночи по Москве корабль войдет в атмосферу. Вскоре после этого он испытает шесть минут без радиосвязи. Такой период проходят практически все корабли, только у Starship он сокращен или отсутствует (из-за Starlink, то есть возможности отправки радиоволн вверх, где плазменного слоя при спуске не образуется). Проблемы со связью связаны со слоем плазмы, экранирующим радиоволны в момент максимального нагрева.

Макет Orion при буксировке в море в 2016 году. Сходно должен выглядеть настоящий корабль после приводнения в эти сутки / © NASA

Затем скорость корабля упадет, плазма исчезнет, а на высоте 11 километров корабль сбросит головной обтекатель. На 6,7 километра он выпустит тормозные парашюты. Они нужны для потери значительной части скорости, но недостаточны для мягкой посадки. Уже на 1,8 километра выйдут три основных тормозных парашюта.

В 3.07 московского времени, после 10 суток полета, корабль должен приводниться в Тихом океане около Сан-Диего, Южная Калифорния. Его и экипаж подберут на борт американского военного корабля. Погода в районе посадки должна быть достаточно приемлемой, в крайнем случае у корабля есть возможность поменять район приводнения за счет маневрирования. Перегрузки на выбранной траектории должны быть не выше 3,9 G, что сравнительно умеренно.

