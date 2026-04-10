- 10 апреля, 21:13
- Александр Березин
Live: возвращение Artemis II на Землю
Более полувека космические корабли с людьми возвращались к нашей планете только с относительно низких околоземных орбит, со скоростями около восьми километров в секунду или около 28 800 километров в час. Однако в этот раз корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту возвращается от Луны, поэтому при входе в верхние слои атмосферы его скорость составит 11 километров в секунду или до 39 600 километров в час. Поскольку энергия растет пропорционально квадрату скорости, в этот раз она будет почти вдвое больше, чем при обычном возвращении космического корабля от МКС.
За треть часа до входа в плотные слои атмосферы, чуть выше 120 километров, от Orion отделится сервисный модуль. Так делают для уменьшения массы корабля, что упрощает его торможение об атмосферу. Сервисный модуль потом сгорает при падении. Около половины третьего ночи по Москве корабль войдет в атмосферу. Вскоре после этого он испытает шесть минут без радиосвязи. Такой период проходят практически все корабли, только у Starship он сокращен или отсутствует (из-за Starlink, то есть возможности отправки радиоволн вверх, где плазменного слоя при спуске не образуется). Проблемы со связью связаны со слоем плазмы, экранирующим радиоволны в момент максимального нагрева.
Затем скорость корабля упадет, плазма исчезнет, а на высоте 11 километров корабль сбросит головной обтекатель. На 6,7 километра он выпустит тормозные парашюты. Они нужны для потери значительной части скорости, но недостаточны для мягкой посадки. Уже на 1,8 километра выйдут три основных тормозных парашюта.
В 3.07 московского времени, после 10 суток полета, корабль должен приводниться в Тихом океане около Сан-Диего, Южная Калифорния. Его и экипаж подберут на борт американского военного корабля. Погода в районе посадки должна быть достаточно приемлемой, в крайнем случае у корабля есть возможность поменять район приводнения за счет маневрирования. Перегрузки на выбранной траектории должны быть не выше 3,9 G, что сравнительно умеренно.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
