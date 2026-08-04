Сканирование грунта показало, что скрывают земляные насыпи на неолитическом кладбище в Бретани
В лесах на северо-западе Франции, глубоко внутри необычных длинных курганов, возраст которых насчитывает около шести тысячелетий, оказались скрыты гигантские каменные структуры. Вероятнее всего, это огромные, грубо обработанные камни, напоминающие человеческие фигуры.
Неолитическое кладбище Коэби, обнаруженное в 1986 году в коммуне Тредьон, расположено в самом сердце покрытого лесами и вересковыми пустошами гранитного массива Ланд-де-Ланво, примерно в 30 километрах от атлантического побережья Франции. Этот регион необычайно богат памятниками эпохи неолита и бронзового века — дольменами, менгирами, коридорными гробницами и длинными низкими курганами, которые называют насыпями.
В отличие от каменных курганов, насыпи Коэби почти полностью выстроены из утрамбованной земли и ила, что придает им мягкий вытянутый профиль. Обычно насыпи имеют длину от 50 до 80 метров, ширину от 25 до 40 метров и высоту до 1,8 метра.
В 1990-х, во время пробных раскопок одного из курганов, известного как TRED36, археологи сделали неожиданную находку. В глубине насыпи они наткнулись на два грубо вырезанных вертикально расположенных камня с отчетливо антропоморфными формами.
Французские археологи Филипп Гуэзен и Вивьен Мате, статья которых опубликована в журнале Archaeological Prospection, задались целью выяснить, были ли стоячие антропоморфные камни в TRED36 единичным случаем, или же подобные скрытые памятники спрятаны внутри других насыпей тоже.
Команда применила геофизический метод исследования, который называется «электроразведка методом сопротивлений». Он работает за счет пропускания через землю слабого тока и измерения уровня проводимости. Влажная уплотненная почва хорошо проводит электричество, в то время как погребенные в ней каменные блоки оказывают ему сильное сопротивление. Эти различия позволяют выявлять структуры, скрытые на глубине нескольких метров под поверхностью.
Исследователи сосредоточились на двух длинных курганах, TRED30 и TRED31, просканировав примерно три тысячи квадратных метров грунта на двух разных глубинах. В результате в глубине обеих насыпей обнаружили большие вытянутые зоны с необычно высоким сопротивлением, проходящие вдоль центральной оси каждого кургана. Точно такие же сигналы ученые получили, измеряя сопротивление гранитных блоков в расположенных неподалеку мегалитических гробницах.
В TRED30 несколько отдельных аномалий высокого сопротивления сгруппировались вместе, указывая на концентрацию каменных блоков, находящихся на разной глубине под поверхностью. В TRED31 эта закономерность оказалась еще более выраженной: две интенсивные аномалии выявили вблизи центрального хребта кургана.
Причем, по мнению исследователей, большая из двух аномалий, вероятно, представляет собой не один камень, а несколько каменных элементов, сгруппированных вместе. Расположены они довольно близко к поверхности — эрозия почвы уже обнажила верхнюю часть одного из стоячих камней.
Метод электроразведки не позволяет определить точную форму скрытых объектов. Тем не менее исследователи предположили, что в насыпях замурованы такие же вертикально расположенные камни, имеющие форму человеческих тел, как ранее найденные в кургане TRED36, а также другие каменные погребальные сооружения.
Ученые отметили, что насыпи Коэби очень похожи на «курганы типа Пасси» — длинные земляные насыпи с каменными вершинами, встречающиеся от Нормандии до Бургундии. Эти памятники относятся к среднему неолиту, примерно к середине пятого тысячелетия до нашей эры, что делает курганы Коэби, расположенные в сотнях километров к западу, их современниками.
Таким образом, насыпи Коэби — часть гораздо более широкой, охватывающей континент неолитической практики монументализации умерших. В этой практике стоячие камни, будь то вмурованные в насыпь или установленные на ней, играли символическую роль, которую археологи только начинают понимать.
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