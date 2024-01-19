Психологи МГППУ показали эффективность новой методики для исследования отношений в родительской семье

В МГППУ исследовали эффективность проективной методики «Пространство дерева и света» для изучения детско-родительских отношений. С ее помощью психологи смогли выявить характеристики семейных дисфункций и эмоциональной привязанности. Методика может быть полезна для исследования опыта отношений в семье и психотерапевтической работы.

Проективные методики широко используются в психологии для исследования внутреннего мира человека, его чувств, мыслей и переживаний. Они позволяют получить информацию, которую сложно узнать с помощью прямых вопросов или опросников. В последние годы все большее внимание исследователей привлекает проективная методика «Пространство дерева и света» К. Адамс. Она позволяет исследовать опыт взаимоотношений в родительской семье, обусловленный особенностями социальной ситуации развития.

В МГППУ провели исследование, посвященное валидизации этой методики. В исследовании приняли участие 298 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты показали, что выбор картинки, символизирующей тот или иной вариант внутреннего мира ребенка, хорошо соотносится с большинством характеристик семейных дисфункций и проявлениями эмоциональной привязанности взрослых в близких отношениях.

Участникам проекта было предложено выбрать одну из четырех картинок, изображающих дерево и свет, и рассказать о том, что они видят. Оказалось, что выбор картинки, символизирующей тот или иной вариант внутреннего мира ребенка, хорошо соотносится с большинством характеристик семейных дисфункций и проявлениями эмоциональной привязанности взрослых в близких отношениях. Результаты исследования опубликованы в журнале «Консультативная психология и психотерапия».

Так, участники, выбравшие картинку «Живое пространство», описали свое детство как время радости, любви и поддержки. Они чувствовали себя любимыми и принятыми родителями, могли свободно выражать свои чувства и мысли. Выбравшие картинку «Мерцающее пространство» также описали свое детство как время любви и поддержки, но в их семьях было больше открытости и диалога. Родители не боялись говорить о своих чувствах и переживаниях, и дети могли учиться на их примере.

Те, кто был с картинкой «Непрозрачное пространство», рассказали о своем детстве как о времени ограничений и запретов. Родители были строгими и требовательными, и дети чувствовали себя подавленными и несвободными. Участники, выбравшие картинку «Невидимое пространство», описали свое детство как время одиночества и отчуждения. Родители были эмоционально недоступны, и дети не чувствовали себя любимыми и принятыми.

Проведенное исследование показало эмпирическую валидность проективной методики «Пространство дерева и света». Эта методика может быть использована для исследования опыта взаимоотношений в родительской семье. «Набор картинок «Пространство дерева и света» может стать многообещающим новым инструментом не только для оценки опыта отношений в родительской семье у взрослых, особенностей эмоциональных семейных коммуникаций, наличного опыта близких отношений, но и уникальной, творческой психотерапевтической формой путешествия в детский опыт прошлого», — рассказала Мария Одинцова, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения, профессор МГППУ.

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МГППУ 34 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.