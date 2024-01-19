  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
48 минут назад
МГППУ
20

Психологи МГППУ показали эффективность новой методики для исследования отношений в родительской семье

4.3

В МГППУ исследовали эффективность проективной методики «Пространство дерева и света» для изучения детско-родительских отношений. С ее помощью психологи смогли выявить характеристики семейных дисфункций и эмоциональной привязанности. Методика может быть полезна для исследования опыта отношений в семье и психотерапевтической работы.

МГППУ
# вазимоотношения
# дети
# проективный тест
# психологический тест
# родители
Дети и родители
Психологи МГППУ показали эффективность новой методики для исследования отношений в родительской семье / © Getty images

Проективные методики широко используются в психологии для исследования внутреннего мира человека, его чувств, мыслей и переживаний. Они позволяют получить информацию, которую сложно узнать с помощью прямых вопросов или опросников. В последние годы все большее внимание исследователей привлекает проективная методика «Пространство дерева и света» К. Адамс. Она позволяет исследовать опыт взаимоотношений в родительской семье, обусловленный особенностями социальной ситуации развития.

В МГППУ провели исследование, посвященное валидизации этой методики. В исследовании приняли участие 298 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты показали, что выбор картинки, символизирующей тот или иной вариант внутреннего мира ребенка, хорошо соотносится с большинством характеристик семейных дисфункций и проявлениями эмоциональной привязанности взрослых в близких отношениях.

Участникам проекта было предложено выбрать одну из четырех картинок, изображающих дерево и свет, и рассказать о том, что они видят. Оказалось, что выбор картинки, символизирующей тот или иной вариант внутреннего мира ребенка, хорошо соотносится с большинством характеристик семейных дисфункций и проявлениями эмоциональной привязанности взрослых в близких отношениях. Результаты исследования опубликованы в журнале «Консультативная психология и психотерапия».

Так, участники, выбравшие картинку «Живое пространство», описали свое детство как время радости, любви и поддержки. Они чувствовали себя любимыми и принятыми родителями, могли свободно выражать свои чувства и мысли. Выбравшие картинку «Мерцающее пространство» также описали свое детство как время любви и поддержки, но в их семьях было больше открытости и диалога. Родители не боялись говорить о своих чувствах и переживаниях, и дети могли учиться на их примере.

Те, кто был с картинкой «Непрозрачное пространство», рассказали о своем детстве как о времени ограничений и запретов. Родители были строгими и требовательными, и дети чувствовали себя подавленными и несвободными. Участники, выбравшие картинку «Невидимое пространство», описали свое детство как время одиночества и отчуждения. Родители были эмоционально недоступны, и дети не чувствовали себя любимыми и принятыми.

Проведенное исследование показало эмпирическую валидность проективной методики «Пространство дерева и света». Эта методика может быть использована для исследования опыта взаимоотношений в родительской семье. «Набор картинок «Пространство дерева и света» может стать многообещающим новым инструментом не только для оценки опыта отношений в родительской семье у взрослых, особенностей эмоциональных семейных коммуникаций, наличного опыта близких отношений, но и уникальной, творческой психотерапевтической формой путешествия в детский опыт прошлого», — рассказала Мария Одинцова, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения, профессор МГППУ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
34 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# вазимоотношения
# дети
# проективный тест
# психологический тест
# родители
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Янв
700
Итоги 2023 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Янв
700
Российские динозавры и их соседи
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
20 Янв
200
Ходящие на зубах
Зоологический музей РАН
Онлайн
Лекция
20 Янв
900
Необычные и редкие патологии человеческого тела
Medio Modo
Москва
Мастер-класс
20 Янв
Бесплатно
Чистота ядерного реактора
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
20 Янв
600
Искусство, история и сексуальная революция в философии Франфуртской школы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Янв
200
Советские атомные утопии: проекты и импульсы
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Ядерная лекция
Экспериментаниум
Москва
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Древнегерманская поэзия: особенности и разновидности
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:03
Дарья Губина

Древнейшая черная дыра уничтожает свою галактику

Астрономы впервые получили и изучили спектр чрезвычайно яркой галактики в молодой Вселенной — объекта GN-z11, который долгое время оставался самой древней галактикой. Теперь ученые подтвердили, что в ее центре находится сверхмассивная черная дыра — пока что древнейшая из обнаруженных во время наблюдений.

Астрономия
# активное ядро галактики
# Джеймс Уэбб
# ранняя вселенная
# сверхмассивная черная дыра
Вчера, 13:25
Игорь Байдов

Биологи выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях

Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.

Биология
# вода
# тихоходки
# экстремальные условия
Вчера, 16:33
Ольга Иванова

Ученые узнали, почему мелкие собаки живут дольше крупных

Американские исследователи выяснили, почему собаки с большими размерами тела живут меньше, чем их более мелкие собратья.

Биология
# ЖКТ
# заболевания
# онкопатология
# породы
# размеры тела
# собаки
# эволюция
15 января
Ольга Иванова

Студенты перестали быть умнее остальных членов общества

Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.

Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
13 января
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
15 января
Игорь Байдов

На комете впервые нашли пещеры

Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.

Астрономия
# 67P/Чурюмова–Герасименко
# комета
# пещера
# Розетта
# филы
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 47

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить