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Ученые выяснили, что помогает россиянам поддерживать психологическое здоровье в условиях санкций
Исследователи НИУ ВШЭ пришли к выводу, что осознание себя частью страны может психологически помогать в трудные периоды, особенно, если человек склонен переосмысливать происходящее или обращаться к духовным и культурным ценностям. Переосмысление, в том числе, способно несколько снизить уровень депрессии.
Исследование опубликовано в Journal of Community Psychology. Кризисные ситуации — экономические, социальные или личные — неизбежно сказываются на психике. Но почему одни люди легче адаптируются справляются с давлением, а другие теряют почву под ногами? Для ответа на этот вопрос, учёные НИУ ВШЭ провели социологическое исследование. Они выясняли, переосмысливают ли респонденты происходящее, обращаются ли они к религии, полагаются на помощь семьи, соседей или соцслужб, или просто ждут, пока все пройдет. В опросе участвовали 384 человека в возрасте от 18 до 54 из разных регионов России.
Оказалось, что люди, которые в большей степени ощущают себя частью общества, в среднем лучше справляются с психологическими трудностями. Они чаще используют стратегии, которые помогают адаптироваться к изменениям — в первую очередь переосмысление (умение находить смысл в происходящем) и духовную поддержку (обращение к религии, традициям, личным ценностям).
Интересно, что гражданская идентичность напрямую не снижала уровень депрессии, но все же помогала справляться с ситуацией. Люди, которые воспринимали трудности как вызов и старались переосмыслить происходящее, чувствовали себя устойчивее. А вот пассивное ожидание улучшений, наоборот, усиливало симптомы депрессии. При этом люди, чувствовавшие сильную связь со своей страной, гораздо реже выбирали пассивную стратегию.
Кроме того, исследование показало, что в российском контексте важна не только личная, но и семейная поддержка. Многим помогают совместные действия — обсуждения с близкими, взаимопомощь, совместное планирование. Это подтверждает идею о том, что в российской культуре большое значение придается коллективной заботе, а семья становится опорой в трудные времена.
«Психологические ресурсы — это не только внутренняя устойчивость, но и чувство связи с другими, принадлежность к сообществу. Гражданская идентичность — один из таких ресурсов. В условиях нестабильности и угроз она помогает сохранить опору и включает привычные стратегии совладания: переосмысление ситуации и обращение к духовным ценностям. Эти наблюдения могут быть полезны специалистам, которые поддерживают людей в периоды неопределенности и перемен», — рассказывает директор Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ Александр Татарко.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства».
#центры превосходства
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