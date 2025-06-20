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Виртуальное приложение поможет оказать первую помощь пострадавшим
В НовГУ разработали VR-приложение для оказания первой медицинской помощи. С его помощью научиться оказывать действия по спасению пострадавших смогут не только будущие врачи, но и обычные люди — взрослые и дети.
Оказать первую помощь при обмороке, помочь человеку при сердечном приступе или остановить кровотечение — все эти сценарии можно отработать в виртуальной реальности без летальных исходов и действуя так же, как и в жизни. То есть учась действовать быстро и верно в экстремальной ситуации.
Оказывать экстренную помощь VR-приложение предлагает, опираясь на подсказки и медицинские протоколы системы. А после прохождения игры предоставляет обратную связь по тому, как пользователь прошел задание.
— Представьте, что вы попали в ситуацию, где нужно срочно оказать помощь человеку — в метро ли, на улице или дома. Что делать в таких случаях? К сожалению, многие люди не знают этого или просто теряются. Наше приложение учит оказывать первую медицинскую помощь в точности, как на практике. В игре все движения рук повторяются в виртуальной реальности. Это закрепляет правильные поведенческие паттерны в памяти обучаемых. Как на тренировке, но не с манекеном, а в реалистичном VR-мире, где можно ошибиться и переиграть ситуацию. И чем больше вы практикуетесь — тем выше шанс спасти чью-то жизнь в реальности, — прокомментировал Сергей Антонов, лидер команды разработчиков, студент Новгородского университета по направлению «Информатика и вычислительная техника».
Обучение проходит так: пользователь надевает VR-гарнитуру, запускает игру и переносится в виртуальную реальность, где есть пострадавший. Например, человек, который упал с велосипеда, разодрал колено, у него идет кровь и есть подозрение на перелом. Пользователь с помощью VR-контроллеров взаимодействует с окружающей средой, аптечкой и пострадавшим. И по сценарию сначала вызывает скорую, затем обрабатывает рану, делает повязку и накладывает шину.
Система оценит всю очередность и полноту действий (начиная с того, все ли необходимые данные пользователь сообщил скорой помощи, симметрично ли наложил шину; на какое время, куда и когда приложил лед и так далее). И выдаст в итоге общую оценку: какие действия выполнены правильно, какие нет, что пропущено. В случае ошибок сценарий можно будет пройти снова.
В мире уже есть аналогичные обучающие приложения, в том числе симуляторы на телефонах и персональных компьютерах. Но в основном они заточены под врачей (например, великобританский Oxford Medical VR для хирургов), либо не охватывают полный цикл обучения (как Health Scholars из США, что учит оказывать сердечно-легочную реанимацию).
— В отличие от аналогов, разработанное нами приложение строится вокруг полного сценарного цикла обучения. Пользователь не просто выполняет однотипные действия, а попадает в реалистичную ситуацию, совершает ошибки, получает обратную связь и может повторить сценарий до успешного прохождения, — добавил Сергей Антонов. — Кроме того, мы нацелены на широкую аудиторию. Наше VR-приложение может быть полезно студентам и школьникам как часть обучения ОБЖ и медицины. Медперсоналу и волонтерам — для отработки и повторения навыков. Образовательным учреждениям и спасательным службам — для подготовки персонала. Бизнесу — как часть корпоративного обучения по охране труда. И обычным гражданам — как интерактивный понятный обучающий курс для общего развития. В долгосрочной перспективе приложение можно адаптировать для военных, МЧС, автошкол и служб безопасности.
Уже готов прототип приложения. Реализованы базовые сценарии оказания помощи при обмороке, кровотечении, сердечном приступе. Есть возможность прохождения игры без подсказок (для продвинутых пользователей).
Продукт прошел пилотное тестирование. В феврале 2025 года на нем обучались студенты медицинских направлений Великого Новгорода. После обучения на VR-тренажере более 80% участников отметили, что стали чувствовать себя увереннее в полученных знаниях. Среднее количество правильных действий выросло на 40% после второго прохождения игры. А 93% опрошенных сказали, что хотели бы продолжить обучение в VR-формате.
В планах разработчиков провести масштабное тестирование продукта в учебных заведениях Новгородской области. Добавить сценарии: отравление, ДТП, утопление, получение ожогов. Улучшить интерфейс и создать версии приложения для разных типов VR-гарнитур и персональных компьютеров.
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Материал подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках «Десятилетия науки и технологий».
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