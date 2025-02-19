Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые поборолись с коронавирусом с помощью света
В РТУ МИРЭА предложили новый подход в борьбе с коронавирусом на базе резонансного воздействия электромагнитного излучения (УФ-С диапазона) на вирусы, приводящий к разрушению их ДНК и РНК. Этот метод лишил вирус способности к размножению и одновременно усилил иммунный ответ организма человека — так называемую фотонную вакцинацию.
Российские ученые предложили новый подход для борьбы с вирусами, используя резонансное воздействие электромагнитного ультрафиолетового (УФ-С) диапазона на нанобиологические структуры. О том, что лучи ультрафиолета можно использовать для обеззараживания поверхностей известно давно, однако дозы необходимого облучения опасны для человека.
Особенность разработанного подхода — то, что вирусные образования рассматриваются как сложные нанобиологические объекты, структуры которых в значительной степени напоминает наноантенные системы, используемые в волновой фотонике. Явление резонанса позволяет на порядки усилить бактерицидное и вируцидное действие УФ-С лучей даже при использовании достаточно низкой дозы облучения.
Основной принцип заключается в том, что внешнее электрическое поле вызывает резонансные синхронные колебания плазмонов в наноструктуре вируса и при достаточной интенсивности приводит к разрушению в белковой структуры ДНК и РНК вируса. Эффективность резонансного воздействия зависит от совпадения векторов направленности электромагнитного излучения и нано антенных отростков (антенн) вирусных образований.
«Учитывая случайную пространственную ориентацию положения вирусных образований, требуется обеспечить их всестороннее облучение, что обеспечивается комбинацией положения УФС-светодиода в сферической зеркальной камере (резонаторе), что делает процесс разрушения вирусов более эффективным, делая их неспособным к размножению. Всего одна секунда облучения может повредить генетический материал вируса, если условия облучения будут правильными», – объяснил Владимир Матюхин, директор Научно-инновационного инженерного центра «Силовой адаптивной фотонике и солнечной аэрокосмической энергетики» РТУ МИРЭА.
Резонансное взаимодействие усиливает сигнал, распространяя его по всей структуре вируса, что многократно увеличивает эффект разрушения. “В основу нового подхода положены принципы резонансного взаимодействия электромагнитного излучения с нано биологическими объектами в оптических резонаторах. Резонатор представляет собой перфорированную сфероидальную конструкцию с внутренним зеркальным отражением”, – рассказывает президент РТУ МИРЭА, академик РАН Александр Сигов.
Для повышения эффективности используется специальный зеркальный резонатор, который помогает равномерно распределить излучение и усилить его эффект. Такой метод позволяет на порядки снизить необходимую дозу УФ-С излучения, делая его безопасным для человека и в тоже время значительно повышая эффективность защиты человека от различных патогенов, включая SARS-CoV-2. Кроме того, облучение вирусов УФС-излучением может стимулировать иммунную систему человека, создавая эффект, похожий на реакцию после вакцинации, что дополнительно снижает риск заражения другими инфекциями.
«Наша конечная цель создать высокоэффективную и безопасную защитную маску для индивидуальной защиты людей от вирусов и других патогенных образований», – уточнил Владимир Матюхин, директор Научно-инновационного инженерного центра «Силовая адаптивная фотоника и солнечная аэрокосмическая энергетика» РТУ МИРЭА.
Доклад представлен на Международной научно-технической конференции ИПТИП РТУ МИРЭА.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Для ученых это прекрасная возможность наблюдать с близкого расстояния, как она излучает, поглощает и выбрасывает материю. Аккреционный диск Стрельца A* надут ветрами от молодых, теряющих массу звезд. Что происходит в этом неспокойном регионе, до сих пор не вполне ясно. Теперь ученые представили результаты самого продолжительного и подробного исследования центра Млечного Пути, проведенного телескопом NASA «Джеймс Уэбб» в 2023-2024 годах.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
От сложных квантовых эффектов до управления нанообъектами. Физика XXI века в России
Избежать столкновения с бездной: как мы можем остановить астероид, летящий к Земле
Пингвины, белые медведи и северные олени: почему холодолюбивые животные не вымирают от потепления?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии