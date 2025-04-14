Предложен новый материал из хитина для создания жилых модулей в Арктике

Ученые ТюмГУ предложили использовать хитозан в качестве строительного материала для создания жилых модулей в Арктическом регионе. Это полисахарид, полученный путем деацетилирования хитина — основного компонента экзоскелета ракообразных водных животных: крабов, креветок. Хитин широко распространен в природе и не токсичен.

«Наши исследования показали, что при воздействии экстремально низких температур кристаллическая структура и реакционные способности хитозана не меняются. Кроме того, возможна его стопроцентная утилизация за короткое время биобезопасным способом, без выбросов в атмосферу и почву опасных и агрессивных продуктов. Это полностью соответствует требованиям, предъявляемым к строительным материалам для использования в Арктике», – рассказала профессор кафедры неорганической и физической химии ТюмГУ Иллария Разумкова.

Ученые также предложили три технологических решения на его основе хитозана: строительные блоки «эко-лего», 3D-печать и сэндвич-панели. Одним из вариантов теплоизоляции может служить природный мох, обработанный парами хитозана.

По словам доцента ТюмГУ Ирины Игнатовой, учитывая экономическую специализацию регионов, применение предложенных материалов и технологий представляется наиболее целесообразным в вахтовых поселениях, а также в стационарных поселках, населенных преимущественно представителями малых коренных народов (например, в Якутии).

Технология «сэндвич-панелей» может быть эффективно использована в городах Югры, располагающих как рабочей силой, так и ресурсами мха, и при этом испытывающих жилищный голод, пояснила доцент кафедры общей и экономической социологии Тюменского госуниверситета Марина Кичерова.

По словам исследователей, создание строительных блоков в виде кубиков лего позволит быстро собирать стены зданий и сооружений. Прочность будет обеспечиваться главным материалом хитозаном и комбинацией полимеров на основе органических кислот. Теплоизоляцией может служить опил, стружка или щепа, которая будет наполнять полые хитозановые конструкции. Размер блоков может варьироваться до максимального 900 х 600 х 350 миллиметров.

Преимуществом решения является возможность создания блоков «эко-лего» за пределами трудодефицитной северной зоны, кроме того, монтировать конструкции можно с помощью роботизированной сборки. Полимерная суспензия из хитозана, по мнению специалистов, может быть использована в качестве материала для строительной 3D-печати. Хитозан обеспечит прочность стен, но им дополнительно потребуется теплоизоляция. Например, на основе эковаты или гранул полилактида. Результаты опубликованы в журнале «ЭКО».

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ТюмГУ 321 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.