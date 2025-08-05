Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Физики впервые доказали эффект Брэгга в условиях настоящего моря
Гидроакустики Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН впервые зарегистрировали эффект брэгговского рассеяния в натурных условиях — в Баренцевом и Карском морях — при зондировании морской поверхности в килогерцовом диапазоне частот. Для дистанционной диагностики параметров волнения они применили оригинальный набор измерительных средств и методов обработки данных.
Исследование поддержано грантом РНФ, госзаданиями ИПФ РАН и ННГУ. Результаты опубликованы в Journal of Marine Science and Engineering.
Проведение морских экспедиций – трудоемкий и дорогостоящий процесс. Однако исследование физических явлений в натурных условиях часто является единственно правильным путем, так как лабораторные измерения и численное моделирование не могут воспроизвести все нюансы реальной морской среды.
Для изучения поверхности морей сверху подходят и радиолокация, и оптика. Звук незаменим для исследований морского дна, поиска подводных вулканов и газовых факелов, которые связаны с залежами газогидратов, для связи с подводными аппаратами. Изучение морского дна помогает составлять карты для навигации судов и обнаруживать месторождения полезных ископаемых. Данные о взволнованности морской поверхности необходимы для исследования взаимодействия океана и атмосферы и решения климатических задач.
Сотрудники Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН провели натурные эксперименты во время рейса № 90 научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в Баренцевом и Карском морях. Интерес к Арктическому региону не случаен — он имеет важное экономическое и экологическое значение, играет большую роль в глобальной климатической системе.
Эксперименты проводились в мелководной зоне на глубинах до 200 м. Ученые ИПФ РАН использовали гидроакустическую антенную технику, разработанную в институте, и применили бистатическую схему наблюдения, при которой источник звука и его прием разнесены в пространстве. Такая схема дает возможность надежно различать отражение звука от поверхности моря и от дна при дистанционной диагностике.
Для новой схемы эксперимента был выбран и новый локационный сигнал. Обычно при зондировании дна и поверхности используют одиночные импульсы с высокочастотным заполнением (десятки и сотни кГц), что дает хорошее разрешение, но малые дальности из-за затухания в воде. Нижегородцы нашли компромисс между пространственным разрешением и дальностью распространения сигнала за счет оптимального выбора рабочего диапазона частот локации и типа модуляции сигнала в применении к конкретным задачам и акватории.
В результате повысилась точность измерений и появилась возможность зафиксировать в морских условиях эффект Брэгга — усиление рассеяния на периодически взволнованной поверхности за счет конструктивной интерференции волн. Такой экспериментальный результат сотрудникам ИПФ РАН удалось получить впервые. До сих пор эффект удавалось изучать лишь в специальных условиях: сигналами на очень низких частотах и слабом волнении.
Новый метод позволил продвинуться и в решении задач диагностики параметров дна. «Морское дно очень изменчиво по рельефу и составу. Подробных карт с параметрами дна для арктических районов пока не существует, что снижает точность расчетов полевых акустических программ, — говорит Дмитрий Костеев, младший научный сотрудник лаборатории виброакустики ИПФ РАН. — Мы применили собственные алгоритмы и создали оригинальную модель рассеяния звука с параметризацией характеристик морского дна в один подстроечный коэффициент, что позволяет проще и с хорошей точностью сопоставить экспериментальные и расчетные результаты».
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
На протяжении 200 лет ученые спорили о главных виновниках одной из самых страшных военных катастроф в истории. Что именно погубило Великую армию Наполеона во время отступления из Москвы? Холод, голод, тиф? Авторы нового исследования использовали самые передовые технологии анализа древней ДНК и выяснили основную причину краха отступающей наполеоновской армии.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
О происхождении картофеля ученые спорили на протяжении десятилетий, однако расставить все точки над i удалось только сейчас: «земляное яблоко», как оказалось, появилось около девяти миллионов лет назад в результате гибридизации предков томата и редкого южноамериканского растения Etuberosum.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пролетая над гнездом Казанки
Маньяки-убийцы: психология и классификация
Потепление сократило производительность сельского хозяйства на 21%… но только внутри башни из слоновой кости. А в реальном мире увеличило как минимум на 10%
5 самых ужасных пыток в истории человечества
Мы — внеземного происхождения?
С точки зрения психоанализа: политика
Альберт Эйнштейн и его уникальное наследие
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии