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25 августа, 14:24
Андрей Серегин
1

Одиночество связали с потерей почти шести лет жизни

❋ 4.3

Недостаток социальных контактов давно связывают с повышенным риском физических и психических заболеваний, однако их влияние на продолжительность здоровой жизни оставалось неясным. Ученые проанализировали данные 277 тысяч человек и выяснили, что у одиноких и социально изолированных мужчин расчетный период жизни без депрессии и тревожного расстройства был короче почти на шесть лет.

Психология
# ВОЗ
# заболевания
# изоляция
# одиночество
# продолжительность жизни
Кадр из фильма «Изгой» / © 20th Century Fox

Одиночество все чаще рассматривают как фактор общественного здоровья. По оценке Всемирной организации здравоохранения, его испытывает примерно каждый шестой человек. Предыдущие исследования связывали недостаток социальных связей с повышенным риском депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти.

Международный коллектив ученых проанализировал данные Британского биобанка, куда вошли данные 277 489 человек в возрасте от 40 до 69 лет. В начале наблюдения у них не было заболеваний семи групп: диабета второго типа, сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных болезней, рака, депрессии и тревожного расстройства.

Исследователи оценили уровень одиночества и изоляции этих людей по совместному проживанию, частоте контактов и участию в социальной деятельности. Участников распределили на четыре группы: без обоих факторов, только одиноких, только изолированных и одновременно одиноких и изолированных. Результаты опубликовал журнал Nature Communications.

Ученые построили статистическую модель, оценивающую, сколько лет после 50-летнего возраста человек проживет до появления одного из заболеваний или наступления смерти. Речь идет о расчетном числе лет без депрессии и тревожного расстройства. Максимальную разницу обнаружили у мужчин, которые одновременно чувствовали одиночество и были социально изолированы.

У таких мужчин ожидаемый период жизни без депрессии и тревожного расстройства оказался на 5,8 года короче, чем у мужчин без обоих факторов. У женщин разница составила 3,7 года.

Физическое здоровье пострадало от одиночества меньше. При сочетании одиночества и изоляции женщины имели на 2,4 года меньше жизни, а мужчины — на 1,7 года. По отдельности оба состояния также были связаны с сокращением продолжительности жизни без болезней. Ученые также учли курение, массу тела, физическую активность, питание и сон. При более здоровом образе жизни социальная изоляция была связана с меньшей потерей лет без заболеваний.

Результаты исследования показали, что одиночество и нехватка контактов могут иметь серьезные последствия. Однако изолированному человеку способны помочь общественные пространства и возможность пообщаться с другими людьми. Тем не менее и такие методы работают лишь для тех, кто сильно изолирован. Тому, кто окружен людьми, но не чувствует близости, простого увеличения числа встреч может быть недостаточно.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
165 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Психология
# ВОЗ
# заболевания
# изоляция
# одиночество
# продолжительность жизни
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