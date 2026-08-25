Одиночество связали с потерей почти шести лет жизни
Недостаток социальных контактов давно связывают с повышенным риском физических и психических заболеваний, однако их влияние на продолжительность здоровой жизни оставалось неясным. Ученые проанализировали данные 277 тысяч человек и выяснили, что у одиноких и социально изолированных мужчин расчетный период жизни без депрессии и тревожного расстройства был короче почти на шесть лет.
Одиночество все чаще рассматривают как фактор общественного здоровья. По оценке Всемирной организации здравоохранения, его испытывает примерно каждый шестой человек. Предыдущие исследования связывали недостаток социальных связей с повышенным риском депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти.
Международный коллектив ученых проанализировал данные Британского биобанка, куда вошли данные 277 489 человек в возрасте от 40 до 69 лет. В начале наблюдения у них не было заболеваний семи групп: диабета второго типа, сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных болезней, рака, депрессии и тревожного расстройства.
Исследователи оценили уровень одиночества и изоляции этих людей по совместному проживанию, частоте контактов и участию в социальной деятельности. Участников распределили на четыре группы: без обоих факторов, только одиноких, только изолированных и одновременно одиноких и изолированных. Результаты опубликовал журнал Nature Communications.
Ученые построили статистическую модель, оценивающую, сколько лет после 50-летнего возраста человек проживет до появления одного из заболеваний или наступления смерти. Речь идет о расчетном числе лет без депрессии и тревожного расстройства. Максимальную разницу обнаружили у мужчин, которые одновременно чувствовали одиночество и были социально изолированы.
У таких мужчин ожидаемый период жизни без депрессии и тревожного расстройства оказался на 5,8 года короче, чем у мужчин без обоих факторов. У женщин разница составила 3,7 года.
Физическое здоровье пострадало от одиночества меньше. При сочетании одиночества и изоляции женщины имели на 2,4 года меньше жизни, а мужчины — на 1,7 года. По отдельности оба состояния также были связаны с сокращением продолжительности жизни без болезней. Ученые также учли курение, массу тела, физическую активность, питание и сон. При более здоровом образе жизни социальная изоляция была связана с меньшей потерей лет без заболеваний.
Результаты исследования показали, что одиночество и нехватка контактов могут иметь серьезные последствия. Однако изолированному человеку способны помочь общественные пространства и возможность пообщаться с другими людьми. Тем не менее и такие методы работают лишь для тех, кто сильно изолирован. Тому, кто окружен людьми, но не чувствует близости, простого увеличения числа встреч может быть недостаточно.
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