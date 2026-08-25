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Первое фото Земли с Луны, сделанное 60 лет назад

© Lunar Orbiter 1, NASA

NASA запустило Lunar Orbiter 1 10 августа 1966 года. Аппарату предстояло заснять поверхность Луны, в том числе предполагаемые места посадки будущих аппаратов программы «Аполлон».

За несколько дней Lunar Orbiter 1 сделал сотни снимков, охвативших более пяти миллионов квадратных километров лунной поверхности. На одну из фотографий попала часть Земли, виднеющаяся над горизонтом своего спутника.

По планам NASA, Lunar Orbiter 1 должен был проработать на орбите Луны около года. Однако состояние аппарата за несколько месяцев ухудшилось. Инженеры пришли к выводу, что восстановить его невозможно. 29 октября, когда аппарат совершал 577-й виток, NASA направило его на столкновение с обратной стороной Луны.

С момента первого снимка Земли с окрестностей Луны прошло 60 лет. С тех пор технологии сильно шагнули вперед. Сейчас это изображение кажется слишком зернистым и недостаточно детализированным. Однако тогда этот кадр позволил посмотреть на Землю с непривычной стороны.