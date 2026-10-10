Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +723
Посты: 331
15

Тигрицу в Непале впервые сняли за присмотром чужиж детенышей

Съемочная группа BBC наблюдала, как одна самка осталась сразу с пятью тигрятами — двумя своими и тремя чужими. Необычную сцену записали в общинном лесу возле национального парка Бардия. Она показывает, насколько гибким может быть поведение животных, которых обычно считают одиночками.

Сообщество
# BBC
# биология
# видео
# детеныши
# дикая природа
# животные
# Непал
# поведение животных
# тигры
Тигрица с детенышами на кадре из проекта Tiger Island / © BBC
Тигрица с детенышами на кадре из проекта Tiger Island / © BBC

На небольшом речном острове в западном Непале тигрица Гома некоторое время присматривала за пятью детенышами. Двое были ее собственными, еще трое принадлежали самке по имени Джугини. Пока одна мать оставалась с выводками, другая ела. Именно такое распределение ролей заинтересовало авторов документального проекта BBC Tiger Island: речь шла не просто о встрече двух семейств у удобного места отдыха.

Кадры и рассказ участников наблюдения опубликовали в июне 2026 года. Создатели фильма представили эпизод как первый известный им случай подобного присмотра за чужими тигрятами в дикой природе. Эта формулировка относится к документированному поведению: установить, что животные никогда не поступали так раньше, наблюдением невозможно. Особенно трудно это сделать для скрытных хищников в густой растительности.

«Я никогда не видела ничего подобного: одна мать оставляет своих детенышей с другой. Это определенно нечто необычное».

Натуралист Манджу Махатара в материале BBC Wildlife, перевод с английского.

Место съемок само по себе оказалось необычным. По рассказу участника проекта Дэна О’Нила, остров занимает около четырех квадратных километров и расположен возле национального парка Бардия. Это общинный лес: на самом острове люди постоянно не живут, но поблизости находятся деревни. Съемочная группа зафиксировала здесь 17 тигров, включая двух взрослых самцов, трех самок и их потомство. Столь тесное соседство позволило увидеть взаимодействия, которые легко пропустить при редких встречах с отдельными животными.

Наблюдения начинались с фотоловушек. Камеры ставили у троп и мест, которыми пользовались семьи с детенышами. Различать тигров помогал рисунок полос: он позволяет узнавать конкретное животное на разных записях. Для истории с Гомой и Джугини это принципиально. Без индивидуального распознавания можно снять несколько тигрят рядом со взрослой самкой, но не понять, что они происходят из разных выводков.

У авторов есть возможное объяснение спокойных отношений между двумя матерями: Гома может быть матерью самой Джугини. В таком случае речь шла бы о взаимодействии близких родственниц. Однако генетического подтверждения этого родства в рассказе о съемках нет. Пока это гипотеза, построенная на истории наблюдений, а не установленная родословная. Она интересна именно как направление для дальнейшей проверки.

Еще один важный фон — кормовые условия. На острове много пятнистых оленей, а сочетание пойменных процессов и поддержания травянистых участков помогает сохранять подходящие для добычи местообитания. Если пищи достаточно, соседство нескольких крупных хищников может обходиться им дешевле, чем при нехватке ресурсов. Но из этого нельзя заключить, что обилие оленей само по себе вызвало совместный присмотр. В фильме показано совпадение условий и поведения, а не эксперимент, выделяющий единственную причину.

Тигрятам требуется защита, пока они еще не могут самостоятельно добывать пищу. Взрослая самка рядом потенциально уменьшает время, когда малыши остаются без присмотра. Участники проекта обсуждают и опасность со стороны чужих самцов. Чтобы оценить выгоду такого сотрудничества, понадобились бы повторные наблюдения: как часто матери оставляют детенышей друг другу, сколько это продолжается и меняется ли выживаемость выводков.

Слово «одиночный» в описании вида не означает полного отсутствия социальных связей. Оно прежде всего характеризует привычный способ добывать пищу и использовать пространство. Животное может охотиться самостоятельно и при этом узнавать соседей, терпеть родственников или вступать с ними в редкие взаимодействия. Сцена на острове особенно ценна тем, что показывает такое поведение непосредственно, с узнаваемыми участниками и понятным контекстом.

Наблюдения за тиграми в проекте Tiger Island / © BBC Earth

Пока оснований переносить эту модель на всех тигров нет. Перед исследователями конкретный эпизод в богатом добычей небольшом лесу, где несколько семей регулярно оказывались рядом. Но именно подобные записи расширяют список вопросов о знакомом виде. Следующий шаг — выяснить, было ли это разовым исключением, особенностью отношений двух самок или поведением, которое существует и в других популяциях, но редко попадает в объектив.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# BBC
# биология
# видео
# детеныши
# дикая природа
# животные
# Непал
# поведение животных
# тигры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Когда исчезает опора: как невесомость меняет движение человека
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Многоканальная астрономия решила загадку черных дыр
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Эта элегантная Вселенная
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Съедят ли электроовцы людей? К чему приведет бум нейросетей, и заменит ли ИИ человека?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
«Космические страшилки»: кто подмигивает нам с просторов Вселенной?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Астрономия: небесные координаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Магнитоэнцефалография: как услышать шепот мозга?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи «заглянули» в геном 194-летней черепахи и нашли возможный ключ к ее долголетию

    10 октября, 13:01

  2. Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

    10 октября, 12:23

  3. Огромное облако на Марсе указало на возможность образования льда прямо из водяного пара

    10 октября, 09:44

  4. Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

    9 октября, 18:04
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

1 2
11 минут назад
ArtemITuser, Я был в 14 странах ближнего и дальнего зарубежья. Из столиц всех стран, где я был, к сожалению, Москва занимает последнее место. Это ужас во что

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

1 2
17 минут назад
Владимир, ваша Москва - это полные мраки. Я когда туда заезжаю проездом, то меня тошнить начинает, особенно от страшного метро. Возможно другие

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Tim P
29 минут назад
Владимир, на Западе дешевле что ли? Да ещё дороже и не только сама недвижимость, но и коммунальные услуги.

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Tim P
31 минута назад
"Москва заняла 180-е место по качеству жизни." - очередная западная политизированная, идеологизированная хрень с мутными, странными методикам.

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Black Reader
33 минуты назад
ArtemITuser, да, перестал заходить почти. Перепечатывают рейтинги, где Запад сам себя хвалит. Ну, им-то понятно это нужно. А, нам зачем? Науки и техники нет,

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Black Reader
37 минут назад
Брехня! Париж на 10-м, а Киев гораздо привлекательнее Парижа и по зарплатам, и по местам отдыха. Нехай дают Старлинки, Патриоты, завалят хлебало и

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Сергей Князев
4 часа назад
Владимир, Есть, она у них на 180-м месте 🤣

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Иван Колупаев
4 часа назад
Восстановим и он придет 😯

Восстановим песца из бэкапа: как российские ученые спасают популяцию голубых песцов

densto
7 часов назад
ArtemITuser, это точно, Париж явно лишний тут

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

densto
7 часов назад
Ахаха, что большинство этих городов делают выше Копенгагена? Рейтинг фуфло

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Dwa Kwd
7 часов назад
Насколько я знаю, мониторинг космического мусора и так существует. Конечно это все равно проблема, потому что да, космический мусор летит на

LeoLabs зафиксировала разрушение советского спутника

Andrew Bolshakov
11 часов назад
А, это тот сын фараона, который покушался на жизнь своего отца. И его, и его сообщников в процессе суда переименовали: имя, данное царевичу Пентуэру,

Самые жуткие археологические находки

Andrew Bolshakov
11 часов назад
А Россия и тут в хвосте плетётся. Ибо умными труднее управлять, а инновации проще под сукно засунуть и тырить всласть.

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Evgeny
12 часов назад
Какие страсти. Но вот проблема - на вейп перешли сотни миллионов (как минимум) а регистрируются только единичные сомнительные случаи ("подросток

Ученые выяснили, как быстро вейп разрушает легкие и иммунитет

Роман Григорьевич Иферов...
12 часов назад
Там где ноль и плюс -- это из-за натурализовавшихся мигрантов?

Демографическая карта: где смертность превысила рождаемость в Евросоюзе и соседних странах

Николай Кедин
13 часов назад
Это конечно круто. 80% прироста ВВП на ифру для датацентроа и энергоресурсы. Но что на выходе? Затраты ради затрат?

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Иван Колупаев
21 час назад
Не важно кто как голосует важно кто как подсчитывает (с). Вот честно думал что засранные мешками с мусором улицы это такой киберпанк и найт-сити а

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Max Mad
23 часа назад
Да тут в половине городов вечером на улицу выйти опасно, не говоря уже о том что в некотырые кварталы и днем лучше заходить, топ рейтинг...

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Татьяна Кальницкая
23 часа назад
Гормоны, интересно, как они смотрели? Вот про инсулин уже написали. Ну можно налопаться помидор и пойти делать гормональное зеркало. Перед сдачей

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Никита Полещук
23 часа назад
Иван, к сожалению, у нас это "если" и будет, то очень не скоро.

SpaceX рассказала, как будут устроены ее дата-центры на орбите

Самые обсуждаемые