Тигрицу в Непале впервые сняли за присмотром чужиж детенышей

Съемочная группа BBC наблюдала, как одна самка осталась сразу с пятью тигрятами — двумя своими и тремя чужими. Необычную сцену записали в общинном лесу возле национального парка Бардия. Она показывает, насколько гибким может быть поведение животных, которых обычно считают одиночками.

Тигрица с детенышами на кадре из проекта Tiger Island / © BBC

На небольшом речном острове в западном Непале тигрица Гома некоторое время присматривала за пятью детенышами. Двое были ее собственными, еще трое принадлежали самке по имени Джугини. Пока одна мать оставалась с выводками, другая ела. Именно такое распределение ролей заинтересовало авторов документального проекта BBC Tiger Island: речь шла не просто о встрече двух семейств у удобного места отдыха.

Кадры и рассказ участников наблюдения опубликовали в июне 2026 года. Создатели фильма представили эпизод как первый известный им случай подобного присмотра за чужими тигрятами в дикой природе. Эта формулировка относится к документированному поведению: установить, что животные никогда не поступали так раньше, наблюдением невозможно. Особенно трудно это сделать для скрытных хищников в густой растительности.

«Я никогда не видела ничего подобного: одна мать оставляет своих детенышей с другой. Это определенно нечто необычное».



Натуралист Манджу Махатара в материале BBC Wildlife, перевод с английского.

Место съемок само по себе оказалось необычным. По рассказу участника проекта Дэна О’Нила, остров занимает около четырех квадратных километров и расположен возле национального парка Бардия. Это общинный лес: на самом острове люди постоянно не живут, но поблизости находятся деревни. Съемочная группа зафиксировала здесь 17 тигров, включая двух взрослых самцов, трех самок и их потомство. Столь тесное соседство позволило увидеть взаимодействия, которые легко пропустить при редких встречах с отдельными животными.

Наблюдения начинались с фотоловушек. Камеры ставили у троп и мест, которыми пользовались семьи с детенышами. Различать тигров помогал рисунок полос: он позволяет узнавать конкретное животное на разных записях. Для истории с Гомой и Джугини это принципиально. Без индивидуального распознавания можно снять несколько тигрят рядом со взрослой самкой, но не понять, что они происходят из разных выводков.

У авторов есть возможное объяснение спокойных отношений между двумя матерями: Гома может быть матерью самой Джугини. В таком случае речь шла бы о взаимодействии близких родственниц. Однако генетического подтверждения этого родства в рассказе о съемках нет. Пока это гипотеза, построенная на истории наблюдений, а не установленная родословная. Она интересна именно как направление для дальнейшей проверки.

Еще один важный фон — кормовые условия. На острове много пятнистых оленей, а сочетание пойменных процессов и поддержания травянистых участков помогает сохранять подходящие для добычи местообитания. Если пищи достаточно, соседство нескольких крупных хищников может обходиться им дешевле, чем при нехватке ресурсов. Но из этого нельзя заключить, что обилие оленей само по себе вызвало совместный присмотр. В фильме показано совпадение условий и поведения, а не эксперимент, выделяющий единственную причину.

Тигрятам требуется защита, пока они еще не могут самостоятельно добывать пищу. Взрослая самка рядом потенциально уменьшает время, когда малыши остаются без присмотра. Участники проекта обсуждают и опасность со стороны чужих самцов. Чтобы оценить выгоду такого сотрудничества, понадобились бы повторные наблюдения: как часто матери оставляют детенышей друг другу, сколько это продолжается и меняется ли выживаемость выводков.

Слово «одиночный» в описании вида не означает полного отсутствия социальных связей. Оно прежде всего характеризует привычный способ добывать пищу и использовать пространство. Животное может охотиться самостоятельно и при этом узнавать соседей, терпеть родственников или вступать с ними в редкие взаимодействия. Сцена на острове особенно ценна тем, что показывает такое поведение непосредственно, с узнаваемыми участниками и понятным контекстом.

Наблюдения за тиграми в проекте Tiger Island / © BBC Earth

Пока оснований переносить эту модель на всех тигров нет. Перед исследователями конкретный эпизод в богатом добычей небольшом лесу, где несколько семей регулярно оказывались рядом. Но именно подобные записи расширяют список вопросов о знакомом виде. Следующий шаг — выяснить, было ли это разовым исключением, особенностью отношений двух самок или поведением, которое существует и в других популяциях, но редко попадает в объектив.

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