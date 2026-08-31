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В Китае создали первый в мире кольцевой кран грузоподъемностью 14 000 тонн
Китайский производитель тяжелой техники представил первый основной модуль крупнейшего в мире кольцевого крана грузоподъемностью 14 000 тонн. Это важный шаг в развитии технологий сверхтяжелого подъема.
Гигантскую машину совместно разрабатывают базирующаяся в Сюйчжоу компания XCMG и пекинская Sinopec Heavy Lifting & Transportation, специализирующаяся на тяжелых грузоподъемных и транспортных операциях. Предполагается, что кран будет выполнять одни из самых сложных и тяжелых подъемов при строительстве атомных электростанций, энергетических объектов и морских ветропарков.
После полной сборки кран сможет поднимать грузы массой до 14 000 тонн, а его максимальный грузовой момент составит 700 000 тонно-метров. По заявлению разработчиков, это сделает машину самым грузоподъемным кольцевым краном из когда-либо созданных.
Кран выполнен по модульной схеме и состоит из двух основных агрегатов, работающих совместно. XCMG 28 августа завершила финальную сборку первого из них и вывела его с производственной линии.
По данным компании, каждый модуль способен самостоятельно выполнять грузоподъемные операции. Машина оснащена передовой системой электрического прямого привода, которая преобразует электрическую энергию непосредственно в механическое движение. Благодаря этому энергопотребление сокращается более чем на 30%, а эффективность работы возрастает примерно на 20%.
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