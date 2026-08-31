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Инопланетная медуза или сбой камеры? Эксперты поспорили о странной фотографии с Марса
Снимок, сделанный марсоходом Curiosity несколько лет назад, вновь привлек внимание пользователей Сети — и все из-за странного объекта, появившегося на горизонте.
Фотография была сделана правой навигационной камерой Curiosity 20 августа 2023 года. На горизонте можно заметить некую фигуру, словно парящую над поверхностью Марса. Человеческий глаз, склонный находить знакомые образы там, где их на самом деле нет, легко превращает ее в нечто напоминающее куполообразную голову с щупальцами. В общем, почти как пришельцы из «Войны миров».
Неудивительно, что недавно появились заголовки вроде: «Таинственная медуза на снимке NASA с Марса вызвала разговоры о жизни на Красной планете». Именно так эту историю преподнесла газета Daily Mail. Но как бы то ни было, странный объект действительно присутствует на оригинальном снимке, опубликованном NASA.
Особый интерес вызывает другой кадр, сделанный всего на 13 секунд раньше. На нем никакой «медузы» нет. Это уже заставило некоторых предположить, что по марсианской поверхности каким-то образом носится гигантское беспозвоночное, способное перемещаться с невероятной скоростью.
Полностью исключить гипотезу о гигантской инопланетной медузе, конечно, невозможно — по крайней мере, в шутливом смысле. Однако гораздо более правдоподобное объяснение заключается в том, что перед нами артефакт камеры.
Астрофизик доктор Джозеф Фара предположил, что странный объект мог появиться из-за попадания космического луча в сенсор камеры. По его словам, при увеличении изображения хорошо заметен идеально ровный ряд черных пикселей.
«Думаю, произошло следующее: космический луч попал точно в сенсор камеры в нужный момент и оставил на изображении этот огромный артефакт», — объясняет Фара.
По его мнению, это также объясняет необычную форму объекта: перед нами практически идеальный ряд пикселей без характерного эффекта сглаживания. Кроме того, такая версия хорошо согласуется с тем, что всего 13 секунд назад этого образования на снимке не было.
Есть и другая гипотеза. Издание EarthSky предположило, что причиной мог стать электронный сбой или ошибка при передаче данных.
«Значение пикселя может измениться в нескольких местах на пути от сенсора камеры до итогового файла изображения на Земле», — отметили специалисты EarthSky. Это может произойти в считывающей электронике, при хранении данных в бортовом компьютере, во время сжатия изображения, передачи информации на Землю или последующей обработки.
Так что, что бы ни скрывалось за загадочной «медузой», для фотографов на Земле из этой истории можно извлечь полезный урок: если однажды на неожиданном снимке появится странный объект, всегда можно обвинить во всем космический луч, случайно угодивший в камеру.
К слову, в начале этого года Curiosity уже фотографировал на Марсе камни, напоминающие чешую, а также целое «море» многоугольников. Красная планета продолжает подбрасывать исследователям необычные визуальные загадки — правда, далеко не все из них связаны с инопланетной жизнью.
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