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Главные военные инновации Древнего Рима

Военная мощь Древнего Рима считалась одной из самых грозных в истории. Однако победы римлянам обеспечивала не только грубая сила. Они активно внедряли различные новшества, позволявшие добиваться успеха на поле боя. Причем многие из этих нововведений представляли собой не отдельные изобретения, а целые системы — способы организации, снабжения и управления войсками.

Скульптуры древнеримских солдат / © Wikimedia Commons

Профессиональный легион

Римский легион был крупнейшим основным соединением римской армии. В его состав обычно входили от 4000 до 5000 человек, и по сути легион представлял собой небольшую самостоятельную армию, способную длительное время действовать независимо.

В конце эпохи Римской республики или в начале периода Римской империи легион прошел через процесс профессионализации. Историки XIX века связывали значительную часть этих реформ с именем полководца и консула Гая Мария (157–86 годы до н. э.), однако современные исследователи оспаривают такую однозначную трактовку.

Как бы то ни было, примерно между 100 годом до н. э. и 100 годом н. э. произошли глубокие изменения. Военная служба становилась все более продолжительной: вместо временной службы граждан-солдат люди проводили в армии многие годы. Это давало им возможность постоянно тренироваться, накапливать боевой опыт и вырабатывать дисциплину. Кроме того, легионеры получали жалованье. В республиканский период его выплачивали прежде всего полководцы, а в эпоху империи — государственная казна. Все это позволило превратить легионы и римскую армию в целом в значительно более организованную и эффективную силу, чем армии большинства противников Рима.

Рейнский мост Цезаря / © Wikimedia Commons / Автор: Джон Соун

Военная инженерия

Римские солдаты были не только воинами, но и искусными строителями. От них требовалось умение возводить самые разные сооружения и объекты инфраструктуры: дороги, мосты, осадные насыпи, стены и укрепленные лагеря.

Помимо очевидных преимуществ для снабжения и передвижения войск, о которых речь пойдет далее, инженерные навыки нередко имели непосредственное значение в бою.

Достаточно вспомнить кампанию Юлия Цезаря в Галлии — на территории современных Франция, Бельгия и Люксембург. В 55 году до н. э. Цезарь достиг Рейн. Вместо того чтобы переправлять войско на другой берег и подвергать его риску нападения германских племен, находившихся по ту сторону реки, он приказал легионерам построить мост.

Римские солдаты справились с этой задачей всего за десять дней, после чего армия смогла безопасно переправиться через Рейн.

Военная инженерия вновь сыграла решающую роль в кульминационном эпизоде Галльской войны — битве при Алезии в 52 году до н. э. Здесь Цезарь осадил галльского вождя Верцингеторикса, которому удалось объединить галльские племена и организовать серьезное сопротивление римлянам. Верцингеторикс укрылся в крепости Алезия, расположенной на вершине холма.

Цезарь приказал возвести вокруг крепости внутреннюю линию укреплений длиной примерно 18 километров с валами, стенами и башнями, чтобы не допустить доставки продовольствия и других ресурсов осажденным. Когда стало известно о приближении галльского войска, спешившего на помощь защитникам Алезии, римляне построили еще одну, внешнюю линию обороны длиной примерно 23 киломтера.

Эта система укреплений полностью оправдала себя. Галльское войско не смогло прорваться к осажденным, а сам Верцингеторикс в конце концов был вынужден капитулировать, поскольку внутри Алезии распространялись голод и болезни.

Специальный абордажный мост — corvus («ворон») / © Wikimedia Commons

Военная адаптивность

Римская военная стратегия никогда не была полностью догматичной. Сталкиваясь с новыми противниками и изменением условий войны, римляне умели перестраивать свои методы ведения боевых действий.

Хорошим примером служит Первая Пуническая война. В 264–241 годах до н. э. Римская республика и базировавшийся в Северной Африке Карфаген боролись за контроль над Сицилия и западной частью Средиземное море. До этого Рим оставался прежде всего сухопутной державой. За два предыдущих столетия он подчинил себе Италию и не испытывал острой необходимости в крупном военно-морском флоте. Однако для победы над Карфагеном Риму пришлось практически с нуля создать мощные военно-морские силы. При этом римляне сумели использовать свое преимущество на суше даже в морском сражении.

Они применили специальный абордажный мост — corvus («ворон»), который позволял сцеплять римский корабль с вражеским и превращать морское сражение в подобие сухопутного боя. Римские легионеры получали возможность перебраться на палубу противника и сражаться привычным для них способом. Эти два решения — создание флота и использование corvus — помогли Риму разгромить Карфаген и установить контроль над Сицилией.

Вторая Пуническая война (218–201 годы до н. э.) вновь продемонстрировала способность римлян адаптироваться к изменившимся условиям. Когда знаменитый карфагенский полководец Ганнибал Барка провел свою армию через Альпы, это застало римлян врасплох. Не ожидавшие нападения с севера, они терпели одно поражение за другим на протяжении первых двух лет войны. Кульминацией стала катастрофическая для Рима битва при Каннах в 216 году до н. э., где погибло от 50 000 до 75 000 человек при общей численности римских сил в 80 000–86 000 воинов.

Римляне поняли, что необходимо изменить стратегию. Полководец и диктатор Квинт Фабий Максим руководил переходом к так называемой Фабианской стратегии. Теперь римляне избегали крупных сражений и вместо этого использовали свои преимущества в людских и материальных ресурсах, рассчитывая измотать противника в затяжной войне на истощение.

Некоторые считали такую тактику проявлением трусости, однако она оказалась эффективной. В конце концов Ганнибал был вынужден покинуть Италию после того, как римляне перенесли боевые действия в Северную Африку. В 202 году до н. э. он потерпел окончательное поражение в битве при Заме.

Логистика

Возможно, именно превосходная логистика, больше чем какой-либо другой фактор, стала основой военных успехов Рима. Это было особенно важно из-за огромных масштабов римской армии и самого государства.

Как уже отмечалось, один легион насчитывал тысячи человек. Кроме того, в период наивысшего территориального расширения Римская империя простиралась на севере до Британии, а на востоке — до Месопотамии.

Перед римскими полководцами стояли две фундаментальные задачи: обеспечить армию всем необходимым и научиться быстро перемещать ее на огромные расстояния.

Ключевую роль в этом играли дороги. По ним доставлялись вода, зерно и другие необходимые ресурсы, а сами войска могли перемещаться между удаленными районами значительно быстрее, чем по обычным маршрутам. Не менее важное значение имела военная инженерия. После каждого дня марша римские солдаты возводили укреплённый лагерь. Благодаря этому армия могла быстро создавать защищенную базу практически в любом месте.

Полководцы также умело использовали географию. Средиземное море и реки служили удобными путями сообщения, позволявшими быстро перебрасывать войска из одного района в другой. Кроме того, римляне учитывали местные ресурсы и планировали маршруты с их учетом. Это позволяло сохранять мобильность армии и не заставляло ее перевозить с собой огромные запасы продовольствия и воды.

Значение и наследие

Величайшие военные инновации Рима сыграли важную роль в его успехах на поле боя.

Профессионализация легионов превратила крупнейшие подразделения римской армии в хорошо организованные и эффективные военные силы. Военная инженерия применялась с огромной пользой — особенно ярко это проявилось во время Галльской войны.

Римляне регулярно меняли стратегию в зависимости от противника и обстоятельств, что позволило им одержать победу над такими сильными соперниками, как Карфаген. Наконец, все это было невозможно без развитой и сложной системы логистики. Именно сочетание профессиональной армии, инженерного мастерства, способности адаптироваться и эффективного снабжения позволило Риму на протяжении веков сохранять статус одной из величайших военных держав древнего мира.

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