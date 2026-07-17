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Впервые ИИ-актриса получила реальную главную роль в полнометражном фильме
ИИ-актриса Тилли Норвуд исполнит главную роль в своем первом полнометражном фильме. Студия Particle 6 объявила о начале работы над фильмом «Несовпадение» (Misaligned).
Particle 6 описывает картину как историю взросления, «приправленную экзистенциальным хаосом искусственного интеллекта». Главной героиней проекта станет ИИ-сущность, не имеющая физического тела, детства и жизненного опыта, зато ей доступны чужие знания и воспоминания. Однако все меняется, когда ИИ-изгой убеждает ее отказаться от защитных барьеров.
«Несовпадение» — первый полнометражный проект Particle 6. Как рассказали представители студии, сейчас они формируют творческую команду проекта.
Над фильмом будут работать режиссеры, сценаристы и монтажеры совместно с экспертами по искусственному интеллекту. Сейчас фильм находится на ранней стадии разработки.
О Тилли Норвуд заговорили в 2025 году. Тогда основательница студии Particle 6 Элайн Ван дер Вельден заявила, что ИИ-актриса вскоре подпишет контракт с актерским агентством. Это решение раскритиковали представители киноиндустрии. Критики отмечали, что такие персонажи лишены чувств и не могут сравниться с реальными актерами. Представители актерского профсоюза утверждали, что образ создан на основе «украденных» выступлений людей и угрожает профессии.
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