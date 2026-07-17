  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 июля, 15:43
Любовь С.
1
47

В мозге нашли цепь, запускающую питье после стресса

❋ 4.9

Повышенное потребление воды после кратковременного стресса оказалось не просто реакцией: в мозге обнаружили специальную нейронную цепь, которая запускает питье после стресса, помогая быстрее снизить тревогу. Открытие объясняет давно известный феномен, попутно указывая на новые мишени для лечения тревожных расстройств.

Биология
# вода
# лабораторные мыши
# нейронные пути
# нейроны
# система вознаграждения
# стресс
# тревожность
Кратковременный стресс оказался связан с усиленным потреблением воды у млекопитающих не так, как считалось / © YELLOWSARAH

Усиленное потребление воды после стрессовых ситуаций давно наблюдается у млекопитающих. Причем такое поведение описано как у лабораторных животных, так и у людей. Правда, его биологический смысл до сих пор оставался неясным. Было известно, что стресс активирует сложную сеть областей мозга, ответственных за эмоции, мотивацию и выживание, но каким образом обычное питье может влиять на эмоциональное состояние, ученые не понимали. 

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), решили проследить этот процесс буквально по цепочке нейронов. Эксперименты проводили на мышах, регистрируя активность нейронов и используя методы оптогенетики и хемогенетики, которые позволяют избирательно активировать или подавлять определенные группы нервных клеток. Так ученые выборочно включали и выключали определенные нейронные пути. 

Сначала животных подвергли непродолжительному умеренному стрессу, на час поместив их в специальный пластиковый фиксатор, ограничивающий подвижность. После этого зверьки начали пить заметно больше воды, демонстрируя признаки повышенной тревожности. 

Выяснилось, что первым этапом реакции была активация возбуждающих нейронов в медиальной префронтальной коре — области мозга, участвующей в принятии решений и контроле эмоций. Эти клетки передавали сигнал в срединное преоптическое ядро гипоталамуса (MnPO), которое традиционно связывают с регуляцией жажды и водного баланса. 

Интересно, что при искусственном подавлении связи между префронтальной корой и гипоталамусом стресс больше не вызывал усиленное потребление воды. Если же путь, напротив, активировали, животные начинали потреблять воду даже без воздействия стресса. Это показало, что именно выявленная нейронная цепь служит своеобразным «переключателем», запускающим питьевое поведение.  

При этом питье было лишь промежуточным звеном этой реакции. Оно активировало другую группу клеток в том же срединном преоптическом ядре — тормозные ГАМК-нейроны. Последние подавляли активность тормозных клеток в вентральной области покрышки среднего мозга (VTA) — одном из ключевых центров системы вознаграждения. 

Это двойное торможение приводило к тому, что дофаминовые нейроны вентральной области покрышки становились активнее. Именно они кодируют ощущение вознаграждения и положительного эмоционального подкрепления. В результате после питья у зверьков постепенно исчезали признаки тревожности, вызванной стрессом. 

Искусственно заблокировав звенья этой цепи, ученые убедились, что именно она ответственна за успокаивающий эффект — мыши по-прежнему могли пить воду, но тревожное состояние сохранялось. И наоборот — искусственная активация нейронных путей сама по себе уменьшала тревогу. 

Выходит, употребление воды после стресса — это врожденный механизм эмоциональной саморегуляции. По сути, мозг использует само действие (питье) как часть стратегии восстановления после кратковременного стресса: через него активируется система вознаграждения, что способствует снижению тревоги. 

Поскольку исследование проводилось на мышах, перенести его результаты напрямую на человека нельзя. Однако обнаруженная нейронная цепь может стать новой мишенью для разработки более точных методов лечения тревожных расстройств.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
Любовь С.
445 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Биология
# вода
# лабораторные мыши
# нейронные пути
# нейроны
# система вознаграждения
# стресс
# тревожность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
600
Алкоголь и организм: мифы и реальность
ВСмысле
Онлайн
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Введение в TTS (Text-to-Speech)
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Город через экран смартфона
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
18 Июл
Бесплатно
Люди и космос
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Июл
500
Человеческое в технике
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Июл
500
Немыслимо: о возможностях и ограничениях нашего мышления
ВСмысле
Онлайн
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Как кишечник управляет мозгом: еда, микробиота и ось кишечник-мозг
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 июля, 15:12
Evgenia Vavilova

Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.

Физика
# Роджер Пенроуз
# Черные дыры
# электромагнитные волны
# энергия
17 июля, 10:00
Губкинский университет

Российское масло уменьшило расход топлива и увеличило ресурс газопоршневых двигателей

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.

Губкинский университет
# двигатели
# материалы
# моторное масло
# промышленность
17 июля, 11:16
Игорь Байдов

У каменистой экзопланеты в зоне обитаемости впервые подтвердили атмосферу

До сих пор астрономы открывали атмосферы преимущественно у крупных экзопланет — горячих юпитеров, субнептунов и мини-нептунов. У потенциально пригодных для жизни миров, находящихся в зоне обитаемости, наличие газовой оболочки подтвердить не получалось. Теперь это удалось сделать команде американских ученых. Они получили первые убедительные свидетельства существования атмосферы у суперземли LHS 1140 b, расположенной приблизительно в 48 световых годах от Солнца. Открытие показало, что относительно небольшие экзопланеты возле красных карликов способны долгое время сохранять газовые оболочки, несмотря на активность своих звезд.

Астрономия
# атмосфера
# вода
# зона обитаемости
# красные карлики
# суперземли
# Суперземля
# экзопланета
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Имя Фамилия
Имя Фамилия
8 минут назад
Эх, Любовь! Теперь я знаю, почему человеков тянет выпить после стресса! :-)
Ответить

Последние новости:

  1. Стабильность, безопасность и удовольствие от простых вещей помогли избавиться от зависимости

    17 июля, 16:12

  2. В мозге нашли цепь, запускающую питье после стресса

    17 июля, 15:43

  3. Астрофизики установили причины ритмичных вспышек блазара Тон 599

    17 июля, 15:20

  4. В споре о «черепе короля Генриха I» времен нацистской Германии нашли новые доказательства

    17 июля, 13:08
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Юрий Анатольевич
1 минута назад
Шароварные вначале отметились и пошли дальше.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Юрий Анатольевич
4 минуты назад
Александр, Газпром обязался метро в Омске строить? Вообще то метро это везде в мире сверхдорогой проект, тем более в нашей стране это объект

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Имя Фамилия
8 минут назад
Эх, Любовь! Теперь я знаю, почему человеков тянет выпить после стресса! :-)

В мозге нашли цепь, запускающую питье после стресса

Юрий Анатольевич
9 минут назад
ЮНЕСКО говорят под диктовку Европы, нефиг их слушать и вообще пинком под зад

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Black Reader
9 минут назад
Александр, мне кажется бюджет Газпрома и муниципальный бюджет Омска — разные кошельки. Даже трудно представить назначение платежа в платёжке из

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Имя Фамилия
12 минут назад
Имя, Насчет "кесонки" у тюленей погуглил уже: очень интересные у них адаптационные механизмы! Но вскочил другой вопрос: а как они спасаются от

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

Black Reader
14 минут назад
Гаджимагомед, легко же зайти на сайт открытого общества и почитать отчёты для акционеров. Или начальник запретил читать и сказал публиковать

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Имя Фамилия
16 минут назад
Николай, Я с учеными никогда и не спорю. А вот научпопные переводчики-адаптаторы зачастую перевирают смысл исходной статьи, а заголовки так и вовсе

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

Евгений Маркеевич
19 минут назад
ЮНЕСКО такая же проститутгчная шарага, как и вся европа! Правильно тут кто-то в комментариях написал что с небоскрёбами Питер будет в тысячу раз

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Кирпань Николай
32 минуты назад
Имя, в статье сказано что тюлени слышат под водой значительно лучше, чем их предки. Наверное ученым виднее... ведь виднее же? Хотя мне тоже казалось

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

Человек Человечный
33 минуты назад
Кучка дегенератов. Вместо того, чтобы заниматься развитием...

Россия и Китай изучили способы противодействия спутниковой сети Starlink

Николай Майорский
1 час назад
Даниил, живу в деревне, обеими руками за проект. Абориген - так будет верно. В деревне тоже нормальные люди живут, а подвывают больше из города.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Владимир Михеев
1 час назад
Дмитрий, коренные это кто- чудь? А у "некоренных" нелюдей можно не спрашивать?

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Akato Sky
2 часа назад
Oleg, себя только принижаешь, по имени и фамилии делать выводы? Поверь там полно образованнейших людей, а с такой логикой бабуин здесь лишь ты.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Андрей Степанов
2 часа назад
Сергей, http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/15266 По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы «упали» больше, чем многие страны, абсолютно точно. Это

Российский ответ Falcon 9: главный конструктор «Союза-5» рассказал о многоразовой ракете «Амур-СПГ»

Akato Sky
2 часа назад
Иван, а с чего тебе кто-то что-то сделать должен? Ты сам то что сделал? О жизни шейхов не мечтай, там совсем другое количество нефти на душу населения,

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Андрей Степанов
2 часа назад
пе4, за 4 года? Космодром как раз при нем стал нормально строится, завершили вторую очередь, воров стали отлавливать - он создал службу внутреннего

Российский ответ Falcon 9: главный конструктор «Союза-5» рассказал о многоразовой ракете «Амур-СПГ»

Дмитрий Горбушин
2 часа назад
ЮНЕСКО это организация вредитель под руководством глобалистов. Идите вы со воими советами.....подальше от нашей страны. Эти вредители уже кучу

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Коля Медведев
2 часа назад
Иван, не поверишь)) и даже после Екатеринбурга есть города в России))

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Георгий Бурлука
3 часа назад
ЮНЕСКО - одна из глобалистских организаций, наряду с ВОЗ, МВФ, МТ и др., созданных под эгидой США и фактически управляемых США и их ближайшими

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Самые обсуждаемые