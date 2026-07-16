В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами — лишь пятый раз в Африке за 75 лет
Биологи описали неизвестный ранее вид приматов из лесов Конго — черных колобусов с контрастной оранжевой маской на морде. Они отделились от сородичей почти пять миллионов лет назад и сейчас сохранились лишь на крошечном изолированном участке площадью 1700 квадратных километров в глубине тропических лесов.
Зоологи крайне редко описывают новые виды млекопитающих, тем более приматов. За последние 75 лет классифицировали лишь пять новых африканских обезьян. Центральный бассейн реки Конго долгое время оставался одним из наименее изученных регионов из-за логистической изоляции.
Первые свидетельства об этом неизвестном животном появились в 2008 году. Тогда исследователи получили сильно размытый снимок черной обезьяны высоко в кронах деревьев. Плохое качество не позволило сделать формальные научные выводы.
Спустя 10 лет патруль национального парка вновь встретил этих животных и получил четкие кадры. Съемка показала приматов с полностью черной шерстью и необычным светлым пятном на морде. Это наблюдение дало старт серии полевых экспедиций. Ученым понадобилось пять лет направленных поисков, чтобы собрать достаточное для обзора генетическое и акустическое досье. Результаты опубликовали в журнале PLOS One.
Исследователи выясняли родословную новой обезьяны и точные границы ее ареала. Сначала биологи измерили черепа и шкуры трех особей, которых лесной патруль конфисковал у браконьеров. Полученные параметры сравнили с базой из 182 музейных образцов для 13 других видов африканских колобусов. Скромную выборку анатомических данных ученые компенсировали генетическим анализом.
Зоологи выделили участок митохондриальной ДНК из тканей животных. Это позволило нарисовать филогенетическое древо и рассчитать время изоляции новой обезьяны. Для оценки поведения биологи записали крики приматов непосредственно в лесу и детально разобрали их акустическую структуру.
Два этих метода помогли окончательно доказать строгую обособленность животного. Новый вид получил название Colobus congoensis и местное имя — ликвели. По генетической модели, ближайший родственный вид этой обезьяны оказался отделен от нее расстоянием более 1200 километров на запад. Митохондриальные линии двух популяций разошлись примерно четыре-пять миллионов лет назад.
Хотя внешне ликвели походили на своих родственников, их анатомия имела явные отличия. Масса взрослых особей составила около семи килограммов. Их челюсти и зубы отличались по форме от остальной ветви колобусов. На черной морде сильно выделялось пятно голой светлой кожи, а у основания хвоста росла белая шерсть. Звуковой спектр криков ликвели показал более высокую частоту и другой ритмический рисунок.
Полевые наблюдения помогли установить границы обитания нового примата. За четыре года поисков биологи зафиксировали 114 встреч с животными. Оказалось, ликвели занимали площадь около 1700 квадратных километров. Это крайне мало: ареалы других видов этого рода обычно превышают 60 тысяч квадратных километров, что в 35 раз больше. Обезьяны не выходили за пределы возвышенных лесов с глубокими глинистыми почвами и полностью избегали заболоченных участков. Встреченные приматы передвигались группами в среднем по шесть особей.
Авторы научной работы сделали вывод, что Colobus congoensis привязаны к конкретному типу леса. Широкие реки также отрезали их от других приматов и не давали смешиваться с сородичами. Из-за такой изоляции и скромных размеров ареала ученые назвали вид уязвимым: браконьерская охота может поставить их выживание под угрозу.
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