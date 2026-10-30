В Помпеях нашли шкаф с женским туалетным набором и детскими амулетами

Археологам удалось полностью реконструировать содержимое деревянного шкафа, обнаруженного в Доме Корнелия Максимуса на одной из главных улиц Помпей. В шкафу сохранилось множество личных предметов, которые позволяют составить представление о повседневной жизни его владелицы

Во время раскопок, проводимых сотрудниками Археологического парка Помпей, ученые нашли остатки традиционного древнеримского шкафа-армария, в котором находились украшения, туалетные принадлежности, кухонная утварь и небольшая коллекция монет. Сам деревянный предмет мебели не сохранился целиком, однако его первоначальный вид и содержимое удалось восстановить на основе археологических данных.

Это дало уникальную возможность глубже изучить повседневный быт и материальную культуру города до извержения Везувия в 79 году нашей эры, отметили археологи, статья которых опубликована в онлайн-издании E-Journal degli Scavi di Pompei.

Одной из самых примечательных находок стала коллекция, состоящая как минимум из 24 миниатюрных предметов с отверстиями для подвешивания, которые когда-то были частью ожерелья. Эти крошечные подвески, изготовленные из фаянса, кости, стеклянной пасты и горного хрусталя, изображали узнаваемые фигуры и символы: богов Беса и Меркурия, человеческие кисти рук и ступни, сосновые шишки, гроздья винограда.

Археологи классифицировали такие предметы как crepundia — термин, происходящий от латинского глагола crepare («звенеть», «издавать шум»). Это небольшие украшения, традиционно связанные с детством в Древнем Риме. Они могли выполнять двойную функцию: быть защитными амулетами, а также служить своего рода погремушками, издавая звуки, которые помогали взрослым следить за перемещениями маленьких детей.

Многие римляне сохраняли свои crepundia на всю жизнь, держа их в шкатулках или тканевых мешочках. В описываемом случае ожерелье лежало в истлевшем мешочке внутри шкафа. В римском обществе люди часто перемещались с места на место, поэтому многие жили далеко от своих родителей и родных мест. Детский амулет мог быть одной из немногих вещей, напоминающих о доме.

Среди других находок — принадлежности из женского туалетного набора: пинцет, пестик для растирания косметических средств (coticula), стеклянный сосуд для духов или мазей, курильница для благовоний и бронзовая масляная лампа. Рядом с бронзовой лампой лежали свинцовые гирьки, указывающие на то, что в доме, возможно, велась какая-то торговля. Гирьки хранились в маленькой деревянной шкатулке, которая почти полностью истлела.

На полках шкафа также стояли бронзовые, стеклянные и керамические сосуды, различная кухонная утварь и небольшой изящный кувшин, украшенный рельефным узором в виде чешуек сосновой шишки.

Кроме того, в шкафу обнаружили 38 бронзовых монет, лежавших в небольшой плетеной корзинке, которая называлась cistella. Исследователи даже смогли изучить растительные остатки, из которых была сплетена эта корзинка. Оставленные монеты говорят о том, что у владельца (или владельцев) не было возможности забрать с собой что-либо ценное — будь то деньги или памятные вещи, отметили исследователи.

Шкаф нашли в доме, который традиционно называют Домом Корнелия Максимуса. Такое название возникло благодаря надписям, обнаруженным при раскопках фасада здания в 1912 году. Дом стоял на Виа-дель-Аббонданца — одной из самых оживленных улиц Помпей. Помещения, расположенные в глубине дома, исследовали впервые.

Судя по местоположению и внутреннему убранству, это было довольно комфортабельное городское жилище. В комнате, где стоял шкаф, сохранились изящные настенные росписи, что свидетельствует о высоком уровне жизни владельцев. Однако в момент извержения вулкана в здании шли ремонтные работы, из-за чего жить в нем было не слишком удобно, отметили ученые.

Помимо шкафа, в доме сделали еще одну интересную находку. В амфоре, стоявшей в одном из верхних помещений, обнаружили 117 крошечных фрагментов костей, принадлежавших как минимум двум юным лесным мышам.

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Татьяна Зайцева 187 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.