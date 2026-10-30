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Загадку кишечных пикобирнавирусов решили спустя 40 лет

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Пикобирнавирусы, которые почти 40 лет считали возбудителями кишечных инфекций у человека, на самом деле заражают только бактерии, а не клетки нашего организма. Это открытие меняет представление об их роли в организме: вирусы влияют на здоровье не напрямую, а через изменение кишечной микрофлоры.

Биология
# бактерии
# бактериофаги
# вирусология
# желудочно-кишечный тракт
# кишечная микрофлора
# микробиом
# микробиота
Новое исследование показало, что пикобирнавирусы размножаются внутри определенных кишечных бактерий
Новое исследование показало, что пикобирнавирусы размножаются внутри определенных кишечных бактерий / © Fusion Medical Animation

Пикобирнавирусы впервые описали около четырех десятилетий назад, когда их обнаружили в образцах кала пациентов, страдавших от острой диареи, рядом с другими известными возбудителями. Из-за отсутствия в те годы технологий для выращивания таких вирусов в лаборатории исследователи сделали ложный вывод, что новый микроорганизм напрямую атакует слизистую оболочку кишечника человека.

Однако ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) доказали, что этот вирус относится к семейству РНК-вирусов, заражающих исключительно бактериальные клетки, и пополнили им список всего из трех известных науке вирусов такого типа. Результаты этого исследования авторы опубликовали в журнале Nature Microbiology.

Чтобы окончательно разгадать многолетнюю загадку, международная команда ученых создала специальную лабораторную модель на мышах и проследила за развитием вируса в бескислородной среде, где клетки млекопитающих существовать просто не могут. Вирус успешно и активно множился в присутствии кишечных бактерий, однако процесс размножения полностью останавливался сразу после применения антибиотиков, уничтожавших бактериальную флору. В результате с помощью методов молекулярной визуализации удалось обнаружить пикобирнавирусы внутри специфических кишечных бактерий.

Хотя эти вирусы не инфицируют ткани человека напрямую, они способны наносить существенный косвенный вред, разрушая популяции полезных микроорганизмов, регулирующих работу всей пищеварительной системы. Массовая гибель дружественной микрофлоры нарушает естественный баланс в кишечнике, что позволяет размножаться опасным патогенам, вызывает выделение токсинов и провоцирует развитие сильного воспаления.

Понимание того, какие именно бактерии становятся мишенью пикобирнавирусов, открывает перед медиками совершенно новые возможности для создания методов точечной коррекции микробиома и эффективной терапии тяжелых заболеваний ЖКТ.

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Марк Чернов
Марк Чернов
193 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# бактерии
# бактериофаги
# вирусология
# желудочно-кишечный тракт
# кишечная микрофлора
# микробиом
# микробиота
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