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В Японии на камеру засняли небольшую змею, которая скакала, как колесо, спасаясь от опасности

В моменты опасности тростниковый уж Кантора (Pseudorabdion longiceps) сворачивается в кольцо и начинает катиться, поскакивая, словно колесо. Ученые из Японии запечатлели этот процесс на высокоскоростные камеры.

Тростниковый уж Кантора (Pseudorabdion longiceps) / © Popular Science Podcasts

Ученые из университета Тохо изучили необычный способ передвижения тростникового ужа Кантора. Змея словно делает рывок вперед, сворачивается в кольцо и перекатывается. Она повторяет это движение раз за разом.

Такие перекаты позволяют змее двигаться со скоростью около 30 сантиметров в секунду. Это примерно в четыре раза быстрее, чем если бы она просто уползала.

© Popular Science Podcasts

Существует представление: чтобы двигаться как вращающееся колесо, конструкции необходима центральная ось. Однако эта змея добивается похожего эффекта благодаря точно рассчитанным вращениям тела, сохраняя при этом устойчивое положение головы.

С помощью высокоскоростной видеосъемки исследователи смогли замедлить перемещение змеи и разделить его на отдельные движения, из которых состоит каждый цикл перекатывания. Это позволило подробнее изучить биомеханику этого движения, чем при обычном наблюдении. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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