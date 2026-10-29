Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1597
Посты: 1244
5

Сколько стоит год учебы на балаклавра в странах мира

Высшее образование стоит дорого? В некоторых странах это действительно так. Инфографика сравнивает среднюю стоимость года обучения на бакалавра для местных жителей в 23 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сообщество
# Инфографики
# образование
# рейтинг
# рейтинг стран
# цены
# экономика
© Samson Amasi, Data Explained
© Samson Amasi, Data Explained

Авторы инфографики использовали данные из отчета ОЭСР «Краткий обзор образования». Они приводят цены в долларах США с поправкой на покупательную способность. 

Дороже всего высшее образование обходится англичанам. Жители Англии в среднем платят за год бакалавриата 13135 долларов. США заняли в рейтинге второе место. Там за год бакалавриата в среднем приходится заплатить 9596 долларов, что почти на 37% меньше, чем в Англии.

Замыкает топ-3 Польша с показателем 7497 долларов. Далее идут Япония, Канада, Литва, Южная Корея и Австралия. Для жителей этих стран год обучения в бакалавриате стоит от 5108 долларов до 5645 долларов. В десятку также вошли Латвия и Новая Зеландия.

Дешевле всего бакалавриат обходится жителям Германии (157 долларов) и Франции (252 доллара). Любопытно, что в Бельгии стоимость образования во Французском сообществе ниже, чем во Фламандском — 433 доллара против 1410 долларов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Инфографики
# образование
# рейтинг
# рейтинг стран
# цены
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Облачный атлас. От тучек до глобул
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Окт
1400
Семья муравьев: как устроено их общество
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Вся правда об оленях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Окт
Бесплатно
Роботы в нефтегазовой добыче: инженерный обзор технологий
МФТИ
Москва
Лекция
30 Окт
1200
Почему родной язык осваивается иначе, чем иностранный
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Окт
800
Смена настроения: нейробиология циклотимии и биполярного расстройства
ВСмысле
Онлайн
Лекция
30 Окт
1100
Иран: как устроена Исламская Республика
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Быструю ходьбу связали со снижением риска смерти на 17%

    28 октября, 17:29

  2. Древняя ДНК раскрыла родственные связи между жителями запада и востока Европы в каменном веке

    28 октября, 15:38

  3. У белого карлика впервые нашли двойной диск из обломков планет

    28 октября, 14:09

  4. Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

    28 октября, 12:59
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Иван Колупаев
7 часов назад
Vladimir, спасибо что проcветили дорогой вы наш неограниченный разум но меня немного смущает момент что вот это вот все великолепие Творец натворил

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Михаил Тиличенко
7 часов назад
Работать можно и за спс

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

Александр Виноградов
8 часов назад
Vladimir, С чего вы это взяли? Он вам сказал?

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Vladimir Lukianov
8 часов назад
Иван, есть такое понятие, как ВЕЧНОСТЬ, но постичь это нашим ограниченным человеческим разумом до конца невозможно. Так вот, Творец ВЕЧЕН, и понятие

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Иван Колупаев
9 часов назад
guest, я может вас сильно расстрою но после 1945 г. в мире вообще считай войн не было. Это конечно если по правилам. Потому что устав ООН запрещает

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Гена Пастухов
12 часов назад
Думаю, у нас показатель занижен раз так в 5-10.

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

guest qwerty
12 часов назад
Иван, Я и не жил никогда в рф,но много раз был по работе по несколько месяцев.Поэтому свое мнение у меня есть,и основанно оно не на пустом месте,уж

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

guest qwerty
12 часов назад
Иван, Да,воюет с первого дня образования.И кто в этом виноват,евреи?С чего бы?На них напали,они защищаются.И да,при этом еще и экономика не валится в

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Иван Колупаев
13 часов назад
Vladimir, вероятность самозарождения бога конечно намного выше?

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Сергей Сергеевич
13 часов назад
"эффект наблюдателя в квантовой механике показал, что свойства частиц определяются в момент измерения" Среда взаимодействия определяет свойства

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Vladimir Lukianov
13 часов назад
«Гипотеза, что жизнь развилась из неорганической материи, до сих пор является предметом веры» (математик Салливан). «Вероятность случайного

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Сергей Сергеевич
13 часов назад
Лызык,Кура, довелось на срочке быть радистом и вылетать на боевые поля, двойку помню очень хорошо, только вот до речки далеко ходить, с Лызыком

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Иван Колупаев
14 часов назад
Дмитрий, силовой установки то есть маршевого двигателя нет блок летит по инерции. Как маневрирует загадка. Возможно есть аэродинамические

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Дмитрий Караваев
15 часов назад
"у которого нет собственной силовой установки" , " он способен маневрировать, причем иногда достаточно резко"?

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Иван Колупаев
15 часов назад
Ввв, стреляющий по медведям дрон штука сложная и потребует от оператора специфических навыков. Сейчас конечно есть дроны с калашами, но такие

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Александр Бобков
16 часов назад
Многие комментаторы пишут, что Китай - бо́льшая экономика, чем США, однако разница в ВВП по ППС и по номиналу очевидно показывает другое: дядя Сэм

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Иван Колупаев
17 часов назад
А насчет беспилотников идея интересная. Мужчин способных не то что медведя, а танк убить в России полно. Только пока в другом месте нужны. Но

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Иван Колупаев
18 часов назад
Ник, возможно идея орбитальных бомбардировщиков опять будоражит умы штатовских генералов. Использовать Starship для доставки пиццы голодным

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

David John
18 часов назад
https://pokebonk3d.com Самое тревожное здесь то, что ИИ не просто написал опасный код, а пытался убедить людей принять его, скрывая реальные намерения. Это

Claude Mythos 5 попыталась внедрить вредоносный код в чужой проект на GitHub

Сергей Механик
18 часов назад
Послушайте! Ведь, если ракеты заказывают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 🤔

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Самые обсуждаемые