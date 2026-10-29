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Сколько стоит год учебы на балаклавра в странах мира
Высшее образование стоит дорого? В некоторых странах это действительно так. Инфографика сравнивает среднюю стоимость года обучения на бакалавра для местных жителей в 23 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Авторы инфографики использовали данные из отчета ОЭСР «Краткий обзор образования». Они приводят цены в долларах США с поправкой на покупательную способность.
Дороже всего высшее образование обходится англичанам. Жители Англии в среднем платят за год бакалавриата 13135 долларов. США заняли в рейтинге второе место. Там за год бакалавриата в среднем приходится заплатить 9596 долларов, что почти на 37% меньше, чем в Англии.
Замыкает топ-3 Польша с показателем 7497 долларов. Далее идут Япония, Канада, Литва, Южная Корея и Австралия. Для жителей этих стран год обучения в бакалавриате стоит от 5108 долларов до 5645 долларов. В десятку также вошли Латвия и Новая Зеландия.
Дешевле всего бакалавриат обходится жителям Германии (157 долларов) и Франции (252 доллара). Любопытно, что в Бельгии стоимость образования во Французском сообществе ниже, чем во Фламандском — 433 доллара против 1410 долларов.
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