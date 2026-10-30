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SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Американский журналист и космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер в своей новой статье сообщил о серьезном изменении отношений между космической компанией SpaceX и американским государством.

Запуск Starship / © SpaceX

За последние 15 лет SpaceX значительно чаще других подрядчиков обеспечивала американскому правительству доступ в космос в ситуациях, когда конкуренты нарушали сроки, превышали бюджет или попросту не справлялись с поставленными задачами. Однако теперь маятник качнулся настолько далеко в другую сторону, что SpaceX, похоже, все меньше интересуется государственными контрактами, за исключением разве что услуг в сфере передачи данных, таких как военная система связи и наблюдения Starshield.

Признаки того, что партнерство как минимум частично распадается, становятся все очевиднее. Вот несколько показательных примеров.

SpaceX сообщила NASA, что прекратит полеты пилотируемых кораблей Crew Dragon не позднее 2030 года. Между тем это единственное средство доставки астронавтов на Международную космическую станцию, которое в настоящее время обеспечивает надежное регулярное сообщение.

Космическая компания Маска прекратила продавать коммерческие пуски ракет Falcon 9 для миссий, запланированных на период после 2028 года. Кроме того, SpaceX может отказаться и от запусков Falcon 9 по заказам NASA. В конце октября на заседании Консультативной группы NASA по безопасности Кент Ромингер заявил, что в случае отправки американского аппарата для сведения Международной космической станции с орбиты, созданного на базе корабля Dragon, после 2030 года для его запуска «может потребоваться» ракета-носитель другого типа.

На прошлой неделе SpaceX уведомила Космические силы США об отказе участвовать в трех новых конкурсах на запуск ракет в конце 2020-х годов. Речь идет о контрактах, выходящих за рамки уже принятых компанией обязательств перед американскими военными.

Ранее SpaceX предоставляла предварительные оценки стоимости запусков — так называемые ROM (Rough Order of Magnitude) — американским компаниям, разрабатывающим небольшие посадочные аппараты для будущей лунной базы NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services. Однако, по словам трех источников, недавно SpaceX сообщила этим разработчикам, что больше не будет предоставлять услуги по запуску их аппаратов.

SpaceX продолжает выполнять действующие контракты с NASA, Космическими силами США и другими государственными структурами. Причем делает это дешевле и, как правило, надежнее практически любого другого подрядчика.

Однако компания больше не стремится заключать множество новых крупных контрактов на космические услуги — по крайней мере в традиционных направлениях, связанных с запусками ракет и полетами космических аппаратов. Этот поворот происходит после 15 лет, в течение которых американское правительство привыкло к снижению стоимости космических запусков и стремительному внедрению инноваций, кардинально изменивших возможности США по освоению космоса.

По мнению Бергера, это происходит, потому что Маск окончательно пришел к убеждению, что искусственный интеллект — не просто очередная перспективная технология. По его мнению, это промышленная революция его поколения. Он начал переориентировать две свои крупнейшие компании — Tesla и SpaceX — на достижение доминирующих позиций в сфере программного и аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, а также вычислительных мощностей, необходимых для его работы как на Земле, так и в космосе.

Именно этим во многом объясняются приобретение SpaceX компании xAI и последовавшее за ним проведение IPO. Этим же обусловлена потенциальная возможность объединения SpaceX и Tesla. Такая сделка позволит Маску получить более непосредственный контроль над Tesla, что для него важно. Но еще существеннее то, что она даст ему огромный массив активов, которые можно будет направить на создание центров обработки данных на Земле и в космосе, автономных автомобилей, роботов, сверхтяжелых ракет и других технологий.

В обозримом будущем ни одна другая компания на планете не обладает потенциальной возможностью контролировать всю технологическую цепочку производства искусственного интеллекта.

Маск хочет самостоятельно производить чипы и создавать энергетическую инфраструктуру для центров обработки данных. Он намерен строить сами дата-центры, которые обеспечат развитие революции ИИ, разрабатывать и обучать модели искусственного интеллекта, а также выпускать физические продукты, которые, по его убеждению, станут определяющей силой XXI века.

В этой картине будущего, по всей видимости, нет места такой технологии, как космический корабль Dragon, которую Маск, вероятно, считает тупиковой. И это несмотря на то, что Dragon остается единственным надежным средством доставки людей в космос, если не учитывать Китай и Россию, а первый пилотируемый полет корабля состоялся всего шесть лет назад.

Маск также не хочет продолжать эксплуатацию частично многоразовой ракеты Falcon 9, хотя сегодня это лучший, самый дешевый и единственный западный носитель, способный удовлетворить растущий спрос государственных и коммерческих заказчиков на доступ в космос.

По мнению Маска, правительство действует слишком медленно и не обладает достаточными амбициями в космической сфере. На совещаниях в SpaceX он нередко сравнивает сотрудничество с американскими государственными структурами с «ходьбой по патоке в свинцовых ботинках». Вместо этого Маск хочет создавать нечто гораздо более масштабное, например Starship. Он стремится действовать быстро и, когда необходимо, не боится ломать устоявшиеся правила.

Именно этим объясняются инвестиции порядка 15 миллиардов долларов в разработку ракеты Starship: от создания двигателей до строительства все новых стартовых площадок в Техасе и Флориде. Цель — вывести на эксплуатационный уровень огромную полностью многоразовую ракетно-космическую систему.

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