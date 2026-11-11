Археологи нашли следы детских пальцев на глиняных фигурках возрастом 15 тысяч лет

Задолго до появления земледелия и гончарного дела жители Ближнего Востока уже лепили из глины небольшие фигурки птиц и людей. Это выяснила международная команда археологов, изучив артефакты натуфийской культуры, найденные в Израиле. Оказалось, традиция создания глиняных изображений в Юго-Западной Азии появилась на три тысячи лет раньше, чем предполагали ученые, и не была исключительно занятием взрослых.

Раньше исследователи считали, что глину на Ближнем Востоке начали широко использовать для изготовления символических предметов в неолите — эпоху, когда в регионе уже развивалось земледелие и существовали оседлые поселения. Но недавнее открытие международной группы археологов под руководством Лорана Давина (Laurent Davin) из Еврейского университета в Иерусалиме поставило эту гипотезу под сомнение. Ученые нашли глиняные фигурки, которые датировали периодом, когда люди еще не перешли к выращиванию культурных растений.

Их изготовили представители натуфийской культуры, возникшей на территории Леванта примерно 15 тысяч лет назад и просуществовавшей несколько тысячелетий. Речь идет о группе охотников-собирателей, которая одна из первых в истории перешла от кочевого образа жизни к оседлому. Натуфийцы не занимались земледелием в том виде, в каком оно появится позднее, но многие их общины уже строили постоянные жилища.

Во время археологических раскопок на трех натуфийских стоянках в Израиле (Айн-Маллаха, Ха-Йоним и эль-Вад) команда обнаружила 154 глиняных предмета возрастом до 15 тысяч лет: 15 фигурок, которые удалось распознать, и 139 фрагментов — части других изображений.

Особое значение имели небольшие следы, оставленные непосредственно при изготовлении предметов. Микроскопическое исследование поверхности артефактов позволило обнаружить отпечатки пальцев, по которым специалисты смогли оценить возраст некоторых мастеров. Выяснилось, что фигурки лепили не только взрослые, к работе присоединились и дети младше 10 лет.

На одной статуэтке, изображавшей человека, ученые обнаружили два наложившихся друг на друга отпечатка. Один, судя по размерам, принадлежал молодой женщине, другой — ребенку. Расположение следов допускает, что во время лепки предмет переходил из одних рук в другие. Возможно, взрослый и ребенок лепили вместе.

Авторы научной работы предположили, что изготовление фигурок было одним из способов передавать навыки и знания между поколениями. Судя по расположению отпечатков, дети не просто случайно касались глины, но участвовали в лепке и даже в раскрашивании предметов. Однако установить, насколько распространенной была такая практика у натуфийцев, по одним отпечаткам сложно.

15 натуфийских глиняных статуэток, изображающих газель (A-B), людей (C-D) и птиц (E-O), вылепленных между 12 000 и 15 000 лет назад. Найдены на стоянках Айн-Маллаха и Ха-Йоним / © Laurent Davin

Среди 15 фигурок, которые удалось распознать, 11 изображали птиц, остальные четыре — млекопитающего, газель и двух человек. Некоторые статуэтки выполнены достаточно условно, другие отличались тщательно проработанными деталями: крыльями, хвостами и оперением.

По мнению исследователей, несколько фигурок могут изображать уток и гусей, остальные — хищников. У некоторых птиц голова наклонена вниз и повернута влево. Такая поза могла передавать особенности брачного поведения уток во время сезона размножения. Если эта интерпретация верна, фигурки могли отражать не только внешний облик животных, но и наблюдения за их поведением. Вполне возможно, что с помощью таких изделий натуфийцы сохраняли и передавали знания об окружающем мире, повадках животных.

Натуфийские глиняные фигурки, изображающие двух птиц: водоплавающую (слева) и хищную (справа). Возраст находок 15 000 и 12 000 лет. Обнаружены на месте раскопок в Айн-Маллаха / © Laurent Davin

Также ученые нашли на предметах следы красного пигмента. В частности, ангоб — тонкий слой окрашенной глины, который наносят на поверхность изделия, чтобы придать ему другой цвет. По оценкам исследователей, одна из фигурок, датируемая 15 тысячами лет назад, представляет собой древнейшее известное свидетельство этой техники.

В отличие от камня или кости, глина позволяла постепенно наращивать объем изделия, менять его форму и добавлять новые детали. Благодаря этому мастера могли создавать объемные изображения и экспериментировать с их внешним видом.

Найденные артефакты доказывают, что художественные эксперименты с глиной в Юго-Западной Азии начались как минимум на три тысячи лет раньше, чем предполагалось. Причем речь идет не об отдельных случайных поделках, а о традиции, следы которой сохранились сразу на нескольких памятниках.

Научная работа опубликована в журнале PLOS One.

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Игорь Байдов 682 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.