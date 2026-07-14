На египетском курорте нашли древние гробницы с россыпью золотых языков мумий
На курорте Эль-Аламейн археологи обнаружили 18 ранее неизвестных гробниц возрастом около двух тысяч лет. Внутри нашли множество артефактов, включая 24 золотых языка, которые египтяне вставляли в рот мумиям, но самих мумий там не оказалось.
Гробницы находятся на территории Марина-эль-Аламейн, наиболее престижной части современного египетского курорта Эль-Аламейн. Он расположен на побережье Средиземного моря, примерно в 100 километрах к западу от Александрии.
Как сообщил сайт Live Science со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта, 11 гробниц расположены глубоко под землей, а семь других — ближе к поверхности. По оценкам ученых, гробницы относятся к периоду правления в Египте династии Птолемеев (305-30 годы до нашей эры) или Римской империи (30 год до нашей эры — 395 год нашей эры). В период Птолемеев Египтом правили потомки одного из полководцев Александра Великого, а римский период начался со смерти Клеопатры VII, когда Египет вошел в состав Римской империи в качестве провинции.
В гробницах обнаружили множество артефактов, среди них — 24 золотых языка, которые, вероятно, вставлялись в рты мумий. Самих мумий в гробницах не оказалось. Археологи нашли лишь два человеческих скелета. Подвергались ли они процессу мумификации, пока не ясно.
Золотые языки неоднократно находили в захоронениях, относящихся к птолемейскому и римскому периодам истории Египта. Как предполагается, древние египтяне считали золото плотью богов и верили, что золотые языки могут помочь умершим общаться с ними после смерти.
«Обычно золотые языки интерпретируют как символические погребальные амулеты, предназначенные для того, чтобы позволить умершему говорить в загробной жизни, особенно во время суда Осириса, или, в более широком смысле, общаться и произносить священные формулы в загробном мире», — пояснил Хешам Хусейн, заместитель министра туризма и древностей Египта по археологии Нижнего Египта и Синая.
Однако Аттилио Мастрочинке, профессор археологии на пенсии, ранее работавший в Веронском университете в Италии, к которому Live Science обратился за комментарием, высказал сомнение в том, что все эти артефакты — золотые языки.
Изучив фотографии, обнародованные Министерством туризма и древностей Египта, профессор отметил, что один из предполагаемых языков изображает пшеничный колос. Колосья пшеницы ассоциировались с плодородием, их изображения были популярны в Древнем мире. Этот артефакт похож на серебряные колосья пшеницы, найденные в римских святилищах в Европе, добавил Мастрочинке.
Еще две интересные находки, сделанные в Марина-эль-Аламейн, — неполная статуя Афродиты и жертвенный алтарь с основанием, имитирующим дверь.
«Ложная дверь — один из старейших и наиболее узнаваемых элементов древнеегипетской погребальной архитектуры. В традиционных египетских верованиях такая дверь символизировала связь между мирами живых и мертвых, через которую умерший мог духовно получать подношения, преподносимые живыми», — объяснил Хусейн.
Тот факт, что изображение двери вырезали на алтаре, «свидетельствует о том, что символическое значение ложной двери оставалось важным даже по мере эволюции ее архитектурной функции», добавил Хусейн.
В то же время Кшиштоф Якубяк, профессор археологии Варшавского университета, который ранее проводил раскопки в Марина-эль-Аламейн, отметил, что эта находка, вероятно, нуждается в дополнительном анализе. По его мнению, алтарь мог быть не достроен и его основание лишь внешне напоминает фальшивую дверь.
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