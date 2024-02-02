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5 минут назад
Полина Меньшова
5

Молодые мужчины стали хуже относиться к феминизму и идее «токсичной маскулинности»

5.5

Мужчины и женщины от 16 до 29 лет чаще не согласны друг с другом в вопросах о правах представителей каждого пола, чем люди среднего или пожилого возраста. Молодежь также менее единодушна во взгляде на понятие «токсичная маскулинность», чем старшие респонденты.

Антропология
# гендерное неравенство
# гендерные исследования
# гендерный разрыв
# мужчины и женщины
# поколения
Феминистка на пикете
Феминистка на пикете / © Wikimedia Commons

Гендерный разрыв — одна из ключевых тем современных социологических и психологических исследований. Ученые анализируют, в каких сферах возможности мужчин и женщин неравны, и ищут способы это исправить. Например, в австралийском Университета Монаша доказали, что снизить бедность женщин помогут микрокредиты и менторство, а Нобелевскую премию по экономике в 2023 году присудили профессору Гарвардского университета Клаудии Дейл Голдин «за улучшение нашего понимания женского рынка труда».

Согласно отчету, который опубликовал Институт политики Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и Глобальным институтом женского лидерства в партнерстве с Ipsos UK, у молодых людей нарастает разрыв во взглядах на равенство мужчин и женщин, а также на пользу феминизма. В основу исследования лег репрезентативный опрос 3716 жителей Великобритании в возрасте от 16 лет, который проводили с 17 по 23 августа 2023 года.

Авторы отчета выяснили, что молодые мужчины поддерживают расширение женских прав не чаще, чем пожилые. В категории 16-29 лет 36% респондентов мужского пола считали, что попытки ликвидировать гендерный разрыв уже привели к нужному результату, а в категории 60+ — 37%. При этом молодые мужчины в целом были более либеральны, чем старшие представители этого пола, хоть и реже соглашались с женщинами своего возраста.

Самый большой гендерный разрыв зафиксировали у респондентов 16-29 лет, когда они отвечали на вопрос «Кому в современном обществе жить труднее?». В этом возрасте 68% женщин считали, что именно они встречают больше преград. Схожей точки зрения придерживались только 35% их ровесников противоположного пола: молодые мужчины в основном были внимательны к своим проблемам. Взрослые и пожилые люди в этом вопросе оказались более единодушны: 83% мужчин от 60 лет и 75% мужчин от 30 до 59 лет считали, что в современном обществе труднее быть женщиной, что совпадало со взглядами респонденток в указанных возрастных категориях.

Разнились мнения и по поводу пользы феминистского движения. Среди самых молодых участников исследования почти половина женщин (46%) были убеждены, что феминизм повлиял на общество скорее положительно, чем отрицательно. Молодые мужчины соглашались с этой точкой зрения на 10% реже. Каждый шестой участник мужского пола в категории 16-29 лет считал, что движение в поддержку прав женщин приносит больше вреда, чем пользы. Схожее мнение было только у одной из 11 молодых женщин.

В категории 30-59 лет больше женщин, чем мужчин считали феминизм скорее полезным, чем вредным (47% и 42% соответственно), а среди людей старше 60 лет ситуация была обратной: 44% мужчин против 37% женщин. Тем не менее гендерный разрыв оказался наиболее заметным снова у самой молодой группы респондентов.

Термин «токсичная маскулинность» назвали полезным 47% женщин в возрасте 16-29 лет. Это самая большая доля по сравнению с другими возрастными категориями. Молодые мужчины склонялись к тому, что это понятие не слишком значимо (37%), а в старших группах респондентов мужчины и женщины были в основном единодушны: и те, и другие называли термин бесполезным.

Авторы исследования отметили, что выявленная модель взаимодействия поколений необычная и новая. По словам директора Института политики при Королевском колледже Лондона Бобби Даффи, как правило именно молодые поколения спокойно воспринимают формирующиеся социальные нормы:

«В прошлых дебатах о равенстве, в вопросе о том, должны ли мужчины устраиваться на работу, а женщины оставаться дома, именно старшие поколения в большей степени разделялись по признаку пола, в то время как в младших поколениях практически не было различий между мужчинами и женщинами».

Ученый подчеркнул, что существует реальный риск раскола среди молодежи. По его мнению, стоит прислушиваться к разным мнениям молодых людей, а также работать с проблемами, с которыми сталкиваются мужчины и женщины. В противном случае намечающийся гендерный разрыв может усугубиться.

Согласно новым данным, самые молодые мужчины в современном обществе начинают относиться к правам женщин и феминизму более негативно, чем это было в прошлом, хотя среди женщин такого не отмечается. Это довольно неожиданно, поскольку противоречит установкам, получаемым через мейнстримные СМИ: те в условиях западных стран, напротив, в последние 10 лет стали говорить о феминизме и равных правах полов намного активнее, чем раньше. Возможно, рост противоположных настроений среди молодых людей вызван как раз слишком навязчивым продвижением подобный идей в медиапространстве, хотя окончательно прояснить вопрос смогут лишь дальнейшие исследования.

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Антропология
# гендерное неравенство
# гендерные исследования
# гендерный разрыв
# мужчины и женщины
# поколения
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Affidavit Donda
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