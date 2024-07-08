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Лекция
16+
Древний Египет. О счастье

Участники мероприятия узнают, отличалось ли представление о счастье древних египтян от современного.

«Новый Акрополь»
24 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2

О мероприятии

Что такое счастье? Отличалось ли представление о счастье древних египтян от современного?

Богиня Маат и закон гармонии и справедливости. Как следование этому закону помогало человеку обрести счастье? Сердце «Иб» как символ человека. Почему оно должно было быть легким? Символ «Ба» изображался в виде птицы и олицетворял душу человека.

Помогали ли знания об этих символах быть счастливыми? И как? Ответы на эти и многие другие вопросы слушатели узнают во время мероприятия.

Расписание
24
Среда
Июль 2024
ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2

1 час назад
Александр Речкин
2
# Древний Египет
# история
# философия
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