Участники мероприятия узнают, отличалось ли представление о счастье древних египтян от современного.

О мероприятии

Что такое счастье? Отличалось ли представление о счастье древних египтян от современного?

Богиня Маат и закон гармонии и справедливости. Как следование этому закону помогало человеку обрести счастье? Сердце «Иб» как символ человека. Почему оно должно было быть легким? Символ «Ба» изображался в виде птицы и олицетворял душу человека.

Помогали ли знания об этих символах быть счастливыми? И как? Ответы на эти и многие другие вопросы слушатели узнают во время мероприятия.

Расписание ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация