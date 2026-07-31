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31 июля, 16:17
Мария Азарова
22

Жизнь у моря не защитила от проблем со здоровьем

❋ 4.6

Считается, что переезд к морю полезен для здоровья благодаря чистому воздуху, возможности больше двигаться, плавать и меньше стрессовать. Однако новое исследование не подтвердило, что проживание на побережье снижает риск развития нескольких хронических заболеваний. Более того, ученым удалось выяснить, чем объясняются даже худшие показатели здоровья у людей в прибрежных районах.

Медицина
# здоровье
# море
# переезд
# побережье
# хронические заболевания
Побережье
Традиционно считается, что жизнь у моря и переезд в прибрежные регионы полезны для здоровья / © Jan Wehnert, http://imagebroker.com

В последние годы вокруг жизни у моря сформировались две противоположные точки зрения. Одни исследователи связывали близость к побережью с более крепким психическим здоровьем и лучшим общим самочувствием. Другие, напротив, пришли к выводу, что жители прибрежных районов, например Англии, чаще страдают хроническими заболеваниями. Оставалось неясно, связано это с самим проживанием у большой воды или с особенностями населения таких территорий.

Чтобы разобраться в вопросе, ученые из Института эпидемиологии и здравоохранения при Университетском колледже Лондона и Эссекского университета (Великобритания) проанализировали данные двух крупнейших британских проектов — National Child Development Study и British Cohort Study. В анализ вошла информация почти о 28 тысячах человек, за которыми наблюдали с рождения до среднего возраста.

Для оценки здоровья использовали показатель мультиморбидности — наличия двух и более хронических заболеваний, диагностированных врачом. В расчет включили девять состояний: астму, диабет, гипертонию, болезни сердца, онкологические заболевания, депрессию и некоторые другие. Результаты опубликовали в журнале BMJ Public Health.

Сначала эпидемиологи проверили, влияет ли жизнь на побережье в подростковом возрасте на риск мультиморбидности спустя несколько десятилетий. Связь не удалось обнаружить: люди, выросшие в прибрежных населенных пунктах, не чаще и не реже сталкивались с несколькими хроническими заболеваниями в среднем возрасте по сравнению со сверстниками из внутренних районов Британии.

Иную картину наблюдали при анализе места жительства в среднем возрасте. Среди участников, родившихся в 1958 году, проживание на побережье в 42 года было связано с ростом риска мультиморбидности примерно на 22%. Однако когда исследователи учли уровень социально-экономической депривации района проживания, эта связь перестала быть статистически значимой. Во второй когорте, включавшей людей 1970 года рождения, подобной зависимости не обнаружили вовсе.

По мнению ученых, это указывает на то, что само по себе проживание у моря нельзя назвать причиной более высокой распространенности хронических заболеваний. Бóльшую роль играют условия жизни в конкретных населенных пунктах.

Затем исследователи проанализировали миграцию между прибрежными и внутренними районами. Оказалось, люди, которые переехали с побережья в другие части Великобритании, значительно реже сообщали о наличии мультиморбидности, чем те, кто, наоборот, перебрался к морю. В когорте 1958 года риск наличия нескольких хронических заболеваний составил 25% у уехавших с побережья и приблизительно 35% у тех, кто переселился в прибрежные районы. В более молодой когорте разница сохранилась, хотя была менее выраженной.

Дополнительный анализ показал, что миграция тесно связана с уровнем благополучия районов. Люди, остававшиеся жить на побережье или переезжавшие туда, чаще оказывались в более неблагополучных районах. Напротив, те, кто покинул прибрежные территории, чаще селились в районы с более низким уровнем депривации.

Именно сочетание социально-экономического неблагополучия и селективной миграции, по словам авторов научной работы, постепенно приводит к концентрации людей с хроническими заболеваниями в прибрежных сообществах. То есть худшие показатели здоровья можно объяснить не воздействием морской среды, а тем, кто именно живет на этих территориях и как меняется состав населения со временем.

Хотя это исследование не доказывает причинно-следственную связь жизни у моря с состоянием здоровья, оно стало одним из самых масштабных на эту тему благодаря многолетнему наблюдению за участниками и учету данных двух независимых когорт. Эпидемиологи подчеркнули, что следует уделять внимание не столько самому факту проживания у моря, сколько социально-экономическим проблемам прибрежных территорий. Именно борьба с депривацией и связанными с ней последствиями может помочь снизить распространенность хронических заболеваний в таких сообществах.

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Медицина
# здоровье
# море
# переезд
# побережье
# хронические заболевания
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