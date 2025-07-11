О мероприятии

Почему сегодня динозавров изображают с зубами нараспашку, как у голливудского злодея? У современных рептилий (крокодилов, ящериц) зубы обычно прикрыты мягкими тканями — так может, и динозаврам пора «надеть губы»?

Некоторые ученые уверены — да. Ископаемые следы челюстей и анализ износа эмали намекают: зубы тираннозавров и других хищников не торчали наружу, а были частично скрыты. Другие палеонтологи спорят — мол, у гигантских ящеров могли быть особые чешуйчатые «наросты», но не полноценные губы, как у млекопитающих.

Так где же правда? Об этом расскажет популяризатор науки Анвар Ахметзянов.

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11 Москва 19:00 Купить