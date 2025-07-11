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Лекция
16+
Зубы и губы у динозавров

Слушатели узнают, как выглядели зубы и губы динозавров.

Medio Modo
9 августа, 19:00 Идет 2 ч
800 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., 11/11

О мероприятии

Почему сегодня динозавров изображают с зубами нараспашку, как у голливудского злодея? У современных рептилий (крокодилов, ящериц) зубы обычно прикрыты мягкими тканями — так может, и динозаврам пора «надеть губы»?

Некоторые ученые уверены — да. Ископаемые следы челюстей и анализ износа эмали намекают: зубы тираннозавров и других хищников не торчали наружу, а были частично скрыты. Другие палеонтологи спорят — мол, у гигантских ящеров могли быть особые чешуйчатые «наросты», но не полноценные губы, как у млекопитающих.

Так где же правда? Об этом расскажет популяризатор науки Анвар Ахметзянов.

Расписание
9
Суббота
Август 2025
Малый Знаменский пер., 11/11 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., 11/11

11 июля, 07:11
Александр Речкин
1
# биология
# Динозавры
# Палеонтология
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