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Лекция
8+
Луна в вопросах и ответах

Слушатели узнают, как появились лунные кратеры и что в них можно увидеть.

Санкт-Петербургский Планетарий
9 августа, 14:15 Идет 1 ч
750 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк, д.4

О мероприятии

Слушатели узнают, почему Луна меняет форму и куда она «пропадает» во время новолуния. Как появились кратеры и что в них можно увидеть. Можно ли наступить на лунную радугу. Что такое «лунная иллюзия» и почему Луна бывает оранжевой.

Расписание
9
Суббота
Август 2025
Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург
14:15
Купить
Адрес

Александровский парк, д.4

1 августа, 10:23
Александр Речкин
1
# Земля
# космос
# Луна
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ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
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