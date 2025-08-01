О мероприятии

Слушатели узнают, почему Луна меняет форму и куда она «пропадает» во время новолуния. Как появились кратеры и что в них можно увидеть. Можно ли наступить на лунную радугу. Что такое «лунная иллюзия» и почему Луна бывает оранжевой.

Расписание Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург 14:15 Купить