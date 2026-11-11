В Перу нашли захоронение культуры наска с останками младенца-«циклопа»

Анализ ДНК показал, что у ребенка, жившего 1600 лет назад на территории современной южной части Перу, присутствовала редкая хромосомная аномалия. Из-за этого врожденного дефекта у девочки был только один глаз, расположенный в центре лица.

Во время раскопок на археологическом памятнике Хауранга в долине Пальпа на юге Перу — месте, известном также благодаря многочисленным геоглифам культуры наска — археологи обнаружили несколько десятков захоронений, относящихся к 325-440 годам нашей эры. Одно из захоронений представляло собой керамический сосуд, в котором находились анатомически полные скелеты двух младенцев, помещенные один над другим.

В самом факте погребения детей в керамическом сосуде (урне) нет ничего удивительного, ведь такие погребения составляют примерно четверть всех захоронений цивилизации наска в долине Пальпа. Так наска хоронили преимущественно детей младше шести лет. Однако археологи обратили внимание на то, что у «нижнего» младенца присутствуют ярко выраженные черепно-лицевые аномалии.

В частности, у ребенка был очень маленький череп, отсутствовали кости носа, имелась единственная глазница посередине лица, а также наблюдались другие нарушения развития костей черепа. Эти признаки соответствуют современному клиническому описанию циклопии — крайне редкого (примерно один случай на 100 тысяч рождений) врожденного порока развития.

Циклопия возникает, когда на ранних этапах эмбриогенеза передняя часть головного мозга плода не разделяется на левое и правое полушария. Как правило, эта патология приводит к смерти плода до рождения или вскоре после него.

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале PNAS, анализ древней ДНК, выделенной из останков обоих детей, подтвердил, что причиной циклопии у одного из них стала трисомия 13, или синдром Патау. Это хромосомная аномалия, при которой в клетках присутствует дополнительная копия 13-й хромосомы. У второго ребенка никаких генетических отклонений и скелетных патологий не нашли.

Расшифровка геномов младенцев также показала, что оба были девочками, не состоявшими в родстве по материнской линии. Судя по всему, их похоронили одновременно. По оценкам исследователей, на момент смерти девочке с циклопией могло быть два-четыре месяца, но не исключено, что она умерла сразу после рождения. Вторая девочка, скелет которой покоился сверху, была еще младше.

Как отметили исследователи, то, что младенца с явной патологией захоронили так же, как и здоровых детей, может говорить о том, что в культуре наска к нему относились после смерти как и к остальным. Его не отвергли из-за того, что он отличался от других детей, и не стали хоронить каким-то особым образом.

«Можно ли считать это отражением устройства общества наска в целом — судить по одному случаю нельзя. Однако это определенно характеризует ту общину, частью которой — пусть даже совсем недолго — был этот ребенок», — написал в комментарии для издания Live Science соавтор исследования Ларс Ферен-Шмиц, антрополог из Калифорнийского университета в Санта-Круз (США).

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Татьяна Зайцева 195 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.