О мероприятии

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов расскажет, чем запомнился 2024 года в медицине. Сенсационными сообщениями о том, что «ученые вылечили ВИЧ и рак», что в докладе Конгресса США «доказали искусственное происхождение коронавируса», что «птичий грипп наступает», что «картофель защищает сердце и сосуды», а «темный шоколад продлевает жизнь». При ближайшем рассмотрении выясняется, что ВИЧ не вылечили, а создали инъекционный препарат доконтактной профилактики, да и с раком далеко не с каждым справится новая иммунотерапия, а в докладе — одна вода с политическим душком и никакой науки, с картошкой и шоколадом все еще грустнее. Лектор разберется, по каким поводам действительно можно порадоваться за ученых и за всех остальных, а по каким — не стоит.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить