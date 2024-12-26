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Лекция
16+
Медицинские итоги 2024 года

Слушатели узнают, чем запомнился 2024 года в медицине.

Центр «Архэ»
28 января, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов расскажет, чем запомнился 2024 года в медицине. Сенсационными сообщениями о том, что «ученые вылечили ВИЧ и рак», что в докладе Конгресса США «доказали искусственное происхождение коронавируса», что «птичий грипп наступает», что «картофель защищает сердце и сосуды», а «темный шоколад продлевает жизнь». При ближайшем рассмотрении выясняется, что ВИЧ не вылечили, а создали инъекционный препарат доконтактной профилактики, да и с раком далеко не с каждым справится новая иммунотерапия, а в докладе — одна вода с политическим душком и никакой науки, с картошкой и шоколадом все еще грустнее. Лектор разберется, по каким поводам действительно можно порадоваться за ученых и за всех остальных, а по каким — не стоит.

Расписание
28
Вторник
Январь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

19 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# медицина
# открытия
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# внеземная вода
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# Луна
# лунная программа
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# NASA
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# космос
# Марс
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Палеонтология
# брюхоногие
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В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

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Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
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Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
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1 2
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Alexander Baulin
6 часов назад
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Sergey Gorovoy
6 часов назад
Игорь, зачем ему эти доводы - он же иван.

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Михаил Махов
6 часов назад
То есть данная информация уже говорит, что у нас никакого космоса нет, и никаких спутников не существует, потому что если бы они были, они бы нам

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Олег Назаренко
6 часов назад
Американская космическая программа - иди на+уй!

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Игорь
7 часов назад
Иван, если бы ты не был неучем-опровергутангом, то знал бы, что самое сложное в полете на Луну - это старт тяжелого корабля с Земли. А на Луне уже

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

ulogin_vkontakte_1006151
7 часов назад
Александр, всё зависит не от конечной массы планеты, а от её плотности. Например Уран тяжелее Земли, но ускорение свободного падения там меньше.

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Игорь
7 часов назад
Александр, ссылку то свою сам смотрел, конспиролог? Новости в ней за 2019 год🤦

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Игорь
7 часов назад
Конспирологи вы бы хоть свои ссылки проверяли что ли🤦 Новости показывают за 2019 год

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Alexandre Terentiev
7 часов назад
Михаил, то, что земля плоская, не запрещает полететь с нее вверх в космос

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Михаил Буланов
7 часов назад
Ребята сидят в театре. Никакой МКС не существует, потому что Земля плоская.

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Михаил Миронов
8 часов назад
Как лётчик ВВС СССР, а потом РФ, скажу, что F-35 это аэродинамическое уё...ще по всем параметрам. АО, РЭО не знаю.

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Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Naked Scientist
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Фывфыв Фвфывфвф
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NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Серио Неробо
9 часов назад
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