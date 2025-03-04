О мероприятии

Как-то так сложилось, что если начать вспоминать имена выдающихся врачей и медицинских исследователей, то в подавляющем большинстве своем они будут мужчинами. Женщинам долгое время было просто запрещено прикасаться к любой науке, в том числе к врачеванию. Однако они сыграли важную роль не только за счет реальных открытий, иногда вклад был существенным, но совершенно иным. Тифозная Мэри и Королева истерики, Песешет и Даша Севастопольская, Хильдегарда Бингенская и Зинаида Ермольева — об этих и других женщинах в медицине расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Большеохтинский пр. 8 Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация