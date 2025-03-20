  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Одни ли мы в космосе

Слушатели узнают, как организован поиск внеземной жизни.

Космонавтика и авиация
23 марта, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Вопрос о существовании во Вселенной иной жизни и иного разума волновал человечество задолго до первых полетов в космос. И сейчас кто-то с надеждой, а кто-то со страхом размышляет, что люди могут быть не одни во Вселенной. Как определить вероятность инопланетных цивилизаций во Вселенной? Существует ли регламент «общения» с пришельцами в случае контакта?

О том, как организован поиск внеземной жизни, что известно ученым на данный момент и каковы шансы на встречу с иным разумом расскажет российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе.

Расписание
23
Воскресенье
Март 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

19 минут назад
Александр Речкин
4
# Seti
# инопланетные цивилизации
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
Вчера, 07:28
Андрей

Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.

Биология
# гусеницы
# колибри
# мимикрия
# насекомые
# подражание
# птенцы
# птицы
# хищничество
Вчера, 11:20
Юлия Трепалина

Китайские черные дрозды включили в «репертуар» сигнализацию электромопедов

Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.

Биология
# мимикрия
# певчие птицы
# пение птиц
# поведение животных
# подражание
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Московские ученые научились определять личность пользователя по «клавиатурному почерку»

    4 минуты назад

  2. Разработка пермских ученых улучшит надежность энергосистем при коротком замыкании

    29 минут назад

  3. Создан управляемый генератор терагерцового излучения

    40 минут назад

  4. Российские ученые выяснили, какие фразы труднее всего даются младшим школьникам

    60 минут назад
Выбор редакции

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Позавчера, 11:33

Последние комментарии

Софья Петрова
17 минут назад
Это что за биологи такие, которые не знают, что если спугнуть самку с гнезда, она бросит потомство. Я просто люблю птиц и то это знаю

Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

Irina V
1 час назад
кайры в самое сердечко

Объявлены победители Британской премии в области фотографии дикой природы — 2025

Sergey Gorovoy
1 час назад
отличные снимки! "лиса Бристоля" - потрясающе!

Объявлены победители Британской премии в области фотографии дикой природы — 2025

Александр Березин
2 часа назад
Алексей, уровень кислорода с ростом зеленой биомассы радикально не изменится, поскольку развитые лесные биомы связывают примерно столько же

Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Александр Березин
2 часа назад
1, в общем-то, вы сами ответили на свой вопрос. Машинное обучение на графиках из прошлого попыталось предсказать будущее, причем такое, которого в

Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Макс Коннор
2 часа назад
Ух ты! Оказывается, и такое существует!

Необычные музыкальные инструменты

Макс Коннор
2 часа назад
Иван, обидно, когда не лайкают, да? Может, это вам лучше пару ботов завести?

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Игорь Кузин
2 часа назад
Ну вот, всё уже давно открыто, а там зачем-то всякие телескопы запускают...

Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

Ковел Папулаев
2 часа назад
Иван, не просто тапками. Волшебными хуситскими тапками!

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Кирилл Канаев
2 часа назад
А., Чтобы на получить просто шанс на бюджет поступить это надо набрать 250-280 баллов на ЕГЭ это самый минимум т.е. все основные предметы сдать на 100

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Вячеслав Белоусов
4 часа назад
Молодцы, радуют граждан положительными новшествами, когда нам это будет доступно.

В США открылся первый магазин, в котором трудятся только роботы

рус арий
5 часов назад
Детвора прочитала сказку про возраст вселенной и хлопает в ладоши😁 Включите мозг, как может закончиться пространство? Или начаться🤦‍♂️

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

роман анатольевич
6 часов назад
Александр, он и так из России.)))

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

1 2
9 часов назад
Что ещё за машинное обучение? Как машинное обучение может предсказывать будущее на данных прошлого, если в этих данных не было никакого

Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Роберт Мкртчян
9 часов назад
Михаил, как трансгендеры живут, лучше издалека смотреть.

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Сергей Соболев
12 часов назад
О каком кислороде в Галактике может идти речь--сплошная выдумка! Такие газообразные элементы, входящие в состав воздуха надпланетного

Самая древняя галактика оказалась взрослой и насыщенной кислородом

Иван Колупаев
12 часов назад
Eduard, вижу послушались совета 😁 Зарегали ботов однодневок и давай плюсовать друг-дружку. А то один "макс коннор" отдувался. Давайте, не ленитесь -

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Vasyl Semenyuk
13 часов назад
Александр, о да , а потом детей на войну слать ?не спс

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Станислав Вавилов
13 часов назад
Температурные испытания материалов критически важны для подвижных механизмом, тем более если планируется использовать их в скоростном

Белорусские инженеры рассказали о преимуществах колес из полиуретана

Eduard Lopatin
13 часов назад
Иван, Написано же, что инженеры не построили стенд, а спроектировали. Не вижу ничего странного в том, что инженеры занимаются такой серьезной

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно