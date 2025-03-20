О мероприятии

Вопрос о существовании во Вселенной иной жизни и иного разума волновал человечество задолго до первых полетов в космос. И сейчас кто-то с надеждой, а кто-то со страхом размышляет, что люди могут быть не одни во Вселенной. Как определить вероятность инопланетных цивилизаций во Вселенной? Существует ли регламент «общения» с пришельцами в случае контакта?

О том, как организован поиск внеземной жизни, что известно ученым на данный момент и каковы шансы на встречу с иным разумом расскажет российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация