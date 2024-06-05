Участники мероприятия узнают, что такое данные, где можно их найти и зачем их нужно анализировать.

О мероприятии

Мир состоит из данных: статистика, тексты, аудиозаписи, видеозаписи. Для получения важной информации данные необходимо правильно хранить, структурировать и анализировать. Социолог Яна Сосновская расскажет о том, что такое данные, где можно их найти и зачем их нужно анализировать? В практической части мероприятия слушатели будут учиться анализировать нарисованные графики и пытаться создавать свои в зависимости от выбора данных. Лекция подойдет для тех, кто только начинает свой путь в сферу анализа данных или еще не имеет представление о том, как что такое данные и как можно с ними работать.

Расписание пр. Энгельса, 111 к.1 Санкт-Петербург 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация