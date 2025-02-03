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Слушатели узнают, что такое доказательность в медицине.
О мероприятии
Все люди разные, кому-то помогает одно, кому-то другое, разве можно все эти индивидуальные различия учесть. К тому же, в медицине постоянно появляются новые данные, как их учитывают разработчики лекарств и подходов? На самом деле, в основе современной медицины лежит вполне научный подход с мощной математической составляющей. Современные исследователи ориентируются на риски и другие показатели из теории вероятностей, выбирая для конкретного пациента то, что подходит ему — в соответствии с актуальным уровнем знаний.
Медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов расскажет, что такое доказательность в медицине и зачем она нужна обычным людям вместе с врачом.
Ленинградский просп., д. 80, к. 11
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Космонавты в Сети
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
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