Доказательная медицина: что и кому нужно доказывать?

О мероприятии

Все люди разные, кому-то помогает одно, кому-то другое, разве можно все эти индивидуальные различия учесть. К тому же, в медицине постоянно появляются новые данные, как их учитывают разработчики лекарств и подходов? На самом деле, в основе современной медицины лежит вполне научный подход с мощной математической составляющей. Современные исследователи ориентируются на риски и другие показатели из теории вероятностей, выбирая для конкретного пациента то, что подходит ему — в соответствии с актуальным уровнем знаний.

Медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов расскажет, что такое доказательность в медицине и зачем она нужна обычным людям вместе с врачом.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация