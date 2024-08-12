О мероприятии

Специалист по лечению головной боли Тимур Маратович Яруллин расскажет о пяти наиболее популярных мифах, касающихся причин и лечения головной боли, а так же об основных заболеваниях, которые проявляются головной болью.

Лектор попробует ответить на вопрос, «почему никто не может помочь мне с моей головной болью?» и «как не потратить кучу времени и денег впустую, в поисках правильного лечения».

Расписание ул.Камиля Зыятдинова, 6 Казань 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация