О мероприятии

Каждый раз, когда люди смотрят очередной фильм-биографию про знаменитого математика, физика или литератора, им показывают мудрого чревовещателя в коротких шортах или загадочного и задумчивого интроверта, склонившегося над манной кашей в детском саду. Камера, акцент и режиссерская мысль всегда подчеркивают врожденную печать гения на юном даровании. Вот такая скука. Учитель истории Денис Ланщиков же посмотрит на гений прозаично, разберет условия, в которых вундеркинд воспитывался: на семью, образование, окружающих людей. В этом ему помогут биографии Паскаля, Гаусса, Эйлера, немного Фейнмана и Сахарова. Слушатели узнают про их наследие, ну и, конечно, выяснят, можно ли воспитать гения.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация