Слушатели узнают, почему часы на МКС идут медленнее, чем на Земле.

О мероприятии

Время измеряется с невероятной точностью: современные атомные часы за всю жизнь Вселенной ошибутся менее чем на одну секунду. Но зачем нам такая точность? Неужели это действительно важно?

Астроном Владимир Сурдин объяснит, почему понимание времени — не просто философский вопрос, а ключ к устройству Вселенной и повседневной жизни.

Слушатели узнают:

Почему часы на МКС идут медленнее, чем на Земле, и что это говорит о нашей реальности?

Почему переводят часы на летнее время, и действительно ли это полезно?

Почему в разных странах время отличается, и кто его «устанавливает»?

Как Россия оказалась в будущем?

Как измерение времени влияет на технологии, науку, бизнес и даже на финансы?

Расписание Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить