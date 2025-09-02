О мероприятии

В воскресение, 7 сентября состоится лунное затмение, когда Луна окажется точно позади Земли и войдет в земную тень. Но почему так происходит не в каждый месяц? И что закрывает Луну, когда она меняет свои фазы? А почему зимой холодно, хотя Земля в это время ближе всего к Солнцу? Казалось бы простые вопросы, но ответы на них не всегда очевидны, и не в каждой школе про это расскажут. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в наглядных примерах объяснит базовые принципы небесной механики, которые отвечают за движение главных небесных тел: Земли, Солнца, Луны.