Лекция
16+
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?

Слушатели узнают про базовые принципы небесной механики, которые отвечают за движение главных небесных тел: Земли, Солнца, Луны.

Центр «Архэ»
7 сентября, 17:30 Идет 2 ч
600 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

В воскресение, 7 сентября состоится лунное затмение, когда Луна окажется точно позади Земли и войдет в земную тень. Но почему так происходит не в каждый месяц? И что закрывает Луну, когда она меняет свои фазы? А почему зимой холодно, хотя Земля в это время ближе всего к Солнцу? Казалось бы простые вопросы, но ответы на них не всегда очевидны, и не в каждой школе про это расскажут. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в наглядных примерах объяснит базовые принципы небесной механики, которые отвечают за движение главных небесных тел: Земли, Солнца, Луны.

Расписание
7
Воскресенье
Сентябрь 2025
timepad Онлайн
17:30
Купить
2 сентября, 05:02
Александр Речкин
2
# астрономия
# космос
# Луна
Комментарии

Написать комментарий

