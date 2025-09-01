  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
6+
Затмения: чудо небесной механики

Слушатели узнают, в чем заключается явление затмения, почему оно такое редкое, как и когда его можно наблюдать.

Космонавтика и авиация
6 сентября, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Затмение – одно из редких и красивых небесных явлений, которое по-прежнему хранит в себе много тайн. Экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» астроном Александр Яровитчук расскажет, в чем заключается это явление, почему оно такое редкое и, конечно, как и когда его можно наблюдать.

Расписание
6
Суббота
Сентябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

1 сентября, 07:59
Александр Речкин
1
# затмения
# космос
# Луна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
29 августа, 14:50
ФизТех

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.

ФизТех
# излучение
# Парадокс
# теория относительности
# электродинамика
29 августа, 12:26
Любовь С.

Наклон земной орбиты объяснили «искривлением» протопланетных дисков

Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.

Астрономия
# ALMA
# молекулярный газ
# молодые звезды
# протопланетные диски
# Солнечная система
# формирование планет
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
25 августа, 22:21
Мария Азарова

Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship (Upd.)

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск
# трансляция
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита

    1 сентября, 08:09

  2. Физики изучили нуклоны с рекордной точностью благодаря мишени из радиоактивного газа

    30 августа, 17:27

  3. Ученые нашли связь между вулканическими извержениями и началом Французской революции

    30 августа, 15:39

  4. Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

    30 августа, 10:43
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Аршинов
1 час назад
Альберт, а нахрена человеку бизнес класс, если использование авто ограничивается поездками работа-дом? Я например, проезжаю до 35к за год и в

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Антон Кучерук
1 час назад
Наши авто вообще в рейтинг не попадают 😅

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Андрей Пятачков
2 часа назад
Антон, причём здесь Штерн, или кто-либо ещё из астрофизиков? Я гоаорил о постоянном впихивании Березиным Горькавого в новости по астрофизике.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Артём Ильяшевич
3 часа назад
Джек, на этапе прототипа*

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Джек Лондон
6 часов назад
Искусственный, из какой стружки, что за бруски, для каких поддонов? Как тетка?

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Джек Лондон
6 часов назад
"зачем настолько много многоразовых ракет нужно??" - Часто взрываются, сгорают, падают

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Dron N
6 часов назад
Александр, кстати, непонятно почему вы такое большое внимание уделяете факту издания книги издательством. У этого издательства же намного больше

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
8 часов назад
Александр, ну, то есть вы поверх эксперимента накидали прошедших через ваше восприятие идей Горькавого и выдаёте это за общепринятую истину в

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
8 часов назад
Александр, не brave, Adblock есть. Сейчас работает. " (с чем согласны не все современные физики)," Ну ладно, у вас упорное неприятие критики, похоже, вполне

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
8 часов назад
Иван, очень увлекательно, но она, языковая модель - общеупотребительное название и не только ChatGPT, все топовые использую в принципе, но эти 2 лучшие,

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Антон Кучерук
8 часов назад
Автоваз нужно был туда внести

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Serghei Alexei
9 часов назад
Это что ж получается, описанные виды ничего друг о друге не знали? Так как существовали в совершенно разные периоды истории!

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров 

Александр Березин
10 часов назад
Dron, выводы нейросетей -- это проблема а) нейросетей б) людей, которые, как бывший разработчик Яху, а нынче просто труп, им чрезмерно доверяют. Но

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
10 часов назад
Dron, "" (с чем соглас)," так и осталось." Вероятно, у вас брэйв, либо что-то еще со слишком мощной баннерорезкой. У меня под этим браузером тоже обрезано

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Владимир Басов
10 часов назад
где-то читал, что динозавры были все пернатые, за исключением водных

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров 

Альберт Татаринов
11 часов назад
Сергей, будь честен. Тебя калина устраивает потому что ты себе ни чего лучше и дороже позволить не можешь. Вот и получается. Не достигнув желаемого

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Иван Колупаев
12 часов назад
Dron, интересно, что в вашей модели Вселенной ChatGPT, это "она" 😏 Я как-то больше привык к "он" да и сам ChatGPT подтверждает, что судя по исследованиям,

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

1 2
12 часов назад
Ракетв на ГПО поднимает в 6 тонн вместо 4т у индусов. Можно большой аппарат забубенить

Индия и Япония подписали соглашение о совместных исследованиях Южного полюса Луны

Антон Бельский
12 часов назад
Андрей, извините-извините, торопился написал не то. Говорю, подгорает у Штерна, да ?

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Иван Колупаев
12 часов назад
Рамазан, да банально на примере троллейбусов разбирали тему. Оказалось что водители троллейбусов в целом реже берут больничный чем водители

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно