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Лекция
16+
Происхождение видов и приключения зародыша

Слушатели узнают, как на самом деле появляются новые виды.

Medio Modo
22 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Санкт-Петербург Сытнинская улица, д. 14

О мероприятии

В учебниках биологии написано, что новые виды появляются путем эволюции.

Что эмбриогенез — это краткое повторение филогенеза. Ну и еще кучу сложных слов, контекст которых, однако же для ученика никто особо не раскрывает.

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев посмотрит через что прошла и чего достигла современная теория эволюции, почему с ней бессмысленно спорить, а также наконец слушатели узнают, как на самом деле появляются новые виды и при чем тут модная в наши дни эво-дево и эксперименты с эмбрионами дрозофилы.

Расписание
22
Пятница
Ноябрь 2024
Сытнинская улица, д. 14 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Сытнинская улица, д. 14

3 часа назад
Александр Речкин
11
# биология
# Палеонтология
# эволюция
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