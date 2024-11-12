О мероприятии

В учебниках биологии написано, что новые виды появляются путем эволюции.

Что эмбриогенез — это краткое повторение филогенеза. Ну и еще кучу сложных слов, контекст которых, однако же для ученика никто особо не раскрывает.

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев посмотрит через что прошла и чего достигла современная теория эволюции, почему с ней бессмысленно спорить, а также наконец слушатели узнают, как на самом деле появляются новые виды и при чем тут модная в наши дни эво-дево и эксперименты с эмбрионами дрозофилы.

Расписание Сытнинская улица, д. 14 Санкт-Петербург 19:00 Купить