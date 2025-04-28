Слушатели узнают о битвах одного из самых известных военных объединений.

О мероприятии

Слушатели узнают о событиях из военной жизни, об участиях в операциях и битвах одного из самых известных военных объединений. В центре разговора — 5-й гвардейский истребительный авиационный Берлинский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк. Самый результативный истребительный полк Великой Отечественной войны по количеству сбитых в воздухе самолетов противника.

Герои полка стали прототипами героев и событий фильма «В бой идут одни «старики»» Леонида Быкова.

О жизни Ивана Лавейкина участники мероприятия узнают от его сына — Александра Ивановича Лавейкина — Героя Советского Союза, летчика-космонавта Советского Союза.

О командире полка летчике-истребителе дважды Герое Советского Союза Василии Александровиче Зайцеве расскажет его правнук Владимир Сергеевич Доньшин.

Встречу проведет Федор Николаевич Юрчихин — летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, президент Центра «Космонавтика и авиация».

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация