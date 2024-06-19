Участники мероприятия узнают, от чего мужчины и женщины чаще всего умирали раньше и от чего умирают сейчас.

О мероприятии

Женщины живут дольше мужчин. Это исторически сложившаяся мировая тенденция. Даже супруги, поклявшиеся жить долго и счастливо, редко умирают в один день.

Врач-патологоанатом Анна Васильева расскажет, от чего мужчины и женщины чаще всего умирали раньше и от чего умирают сейчас. Лектор рассмотрит разницу в продолжительности жизни разных полов от рождения до старости и попробует разобраться, какие факторы влияют на смертность.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить