О мероприятии

Чтобы изучать космос, требуются не только ракеты и космические корабли. В освоении космического пространства человеку помогают машины на земле и даже на воде. Все это называется «наземная космическая инфраструктура».

В рамках новой экскурсии-лекции ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов расскажет про необычные транспортные средства на службе космоса. Посетители узнают, кого доставляет «Синяя птица» и какой трактор не вспашет землю, но оттащит космический корабль.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация