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Участники мероприятия узнают о распределении звезд в пространстве.
О мероприятии
Желтые карлики, голубые гиганты, нейтронные звезды — все это возможные этапы жизни небесных светил. Почему не каждая звезда может стать нейтронной? Что такое переменные звезды? Как можно охарактеризовать наше Солнце?
На все эти вопросы ответит доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Участники мероприятия узнают о распределении звезд в пространстве, о гигантских звездных островах — галактиках, и, конечно, подробно рассмотрят строение и тип главного объекта Солнечной системы — Солнца.
Проспект мира 123Б
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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