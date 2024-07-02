О мероприятии

Желтые карлики, голубые гиганты, нейтронные звезды — все это возможные этапы жизни небесных светил. Почему не каждая звезда может стать нейтронной? Что такое переменные звезды? Как можно охарактеризовать наше Солнце?

На все эти вопросы ответит доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Участники мероприятия узнают о распределении звезд в пространстве, о гигантских звездных островах — галактиках, и, конечно, подробно рассмотрят строение и тип главного объекта Солнечной системы — Солнца.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация