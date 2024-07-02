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Лекция
12+
Солнце и другие звезды

Участники мероприятия узнают о распределении звезд в пространстве.

ВДНХ
13 июля, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Желтые карлики, голубые гиганты, нейтронные звезды — все это возможные этапы жизни небесных светил. Почему не каждая звезда может стать нейтронной? Что такое переменные звезды? Как можно охарактеризовать наше Солнце?

На все эти вопросы ответит доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Участники мероприятия узнают о распределении звезд в пространстве, о гигантских звездных островах — галактиках, и, конечно, подробно рассмотрят строение и тип главного объекта Солнечной системы — Солнца.

Расписание
13
Суббота
Июль 2024
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

41 минута назад
Александр Речкин
4
# астрономия
# звезды
# космос
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Rafis Fayzullin
2 часа назад
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