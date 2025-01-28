О мероприятии

С давних пор одним из основных вопросов человечества является вопрос о том, одиноки ли люди во Вселенной. Начиная с середины XX века, поиски ответа на этот вопрос оказались отчасти связаны с феноменом НЛО, породившим своеобразную отрасль городских мифов со странным названием — уфология. Почему за десятилетия своего существования уфология так и не стала наукой? Насколько беспочвенны надежды на контакт с внеземным разумом?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация