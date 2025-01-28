  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Уфология: куда уводят мечты

Слушатели узнают, почему уфология не стала наукой.

Ельцин Центр
8 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Екатеринбург ул. Бориса Ельцина, д. 3

О мероприятии

С давних пор одним из основных вопросов человечества является вопрос о том, одиноки ли люди во Вселенной. Начиная с середины XX века, поиски ответа на этот вопрос оказались отчасти связаны с феноменом НЛО, породившим своеобразную отрасль городских мифов со странным названием — уфология. Почему за десятилетия своего существования уфология так и не стала наукой? Насколько беспочвенны надежды на контакт с внеземным разумом?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Расписание
8
Суббота
Февраль 2025
ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бориса Ельцина, д. 3

12 минут назад
Александр Речкин
1
# космос
# НЛО
# уфология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:29
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
10 часов назад
Любовь

Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

Проанализировав 47 столкновений черных дыр, зафиксированных с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo, и изучив направление движения гравитационных волн, авторы нового исследования проверили гипотезу «зеркальной» симметрии Вселенной. Согласно ей физические законы не меняются, если «поменять местами» лево и право, то есть отразить систему в зеркале.

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# симметрия
# Черные дыры
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
Позавчера, 12:29
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
22 января
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
28.12.2024
Андрей

Спутниковые снимки показали, что десятки тысяч озер «перекрасились» за последние 40 лет

Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.

Климат
# водохранилище
# голубые озера
# озеро
# спутниковые снимки
# цвет
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

    15 минут назад

  2. Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

    10 часов назад

  3. Противовирусные препараты связали со сниженным риском слабоумия

    Вчера, 19:13

  4. Изучен новый магнитный материал для будущих технологий

    Вчера, 17:09
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Михаил Ткачук
1 час назад
А., тем не менее, самарская РН Союз-5 оснащается РД 171МВ, а не связкой НК-33

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

c0ntr0ller
1 час назад
Если бы просто чихнуть - это не беда. У меня рекорд 11 раз подряд на солнышко чихнул

Как эволюция объясняет чихание человека, когда мы смотрим на Солнце?

Alex D.
9 часов назад
За теоретическое предсказание этого явления супруги Купер и Фаулер получили Нобелевскую премию 😎

Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

Михаил Ткачук
10 часов назад
1, РД 170 работает 150 секунд, а РБМК непрерывно. Это разные режимы работы. Насчёт аварийной защиты; на стенде была дублированная САЗ: бортовая КАСАЗ и

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Александр Березин
10 часов назад
Михаил, но не НК-33. У этого двигателя аварии даже на стенде неизвестны.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Александр Березин
10 часов назад
Степан, простите, но вы пишете по теме, в которой не понимаете ровно ничего. Это делает ваши комментарии не сообщающимися с реальностью. "- со слов

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Михаил Невский
11 часов назад
Игорь, если ты не веришь это не значит что она невыгодна. Естественно во время роста мощностей энергия себя пока не окупила. А насчёт дорого, ты не

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Степан Жук
11 часов назад
Прекрасный пример подтасовки фактов и передергивания от Александра Березина! "На практике конструктор САМ-5 перешел дорогу Яковлеву" - со слов

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Михаил Ткачук
11 часов назад
А., согласен, НК -33 был установлен на последней Н-1, которая не летала. Но, все таки, все аварии Н-1 были прямо или косвенно связаны с работой двигателей

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Юлия Трепалина
12 часов назад
Алексей, не уверена, что правильно поняла, но в тексте выше сказано - обратные структурные изменения в мозге коррелировали с усилением материнской

У беременных выявили повсеместное сокращение в сером веществе головного мозга

Александр Березин
13 часов назад
1, пуски с НК-33, безусловно, были -- современные российские ракеты "Союз-2.1в" же были. Не было пусков с НК-33 для Н-1. Это другой вопрос.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, у сяоми про "очищенную или дистиллированную" воду сказано очень вскользь. На иллюстрации процесса заполнения увлажнителя

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Александр Березин
13 часов назад
Алексей, " В инструкции ультразвуковых увлажнителей написано использовать кипячёную или дистиллированная воду. Если пользователь устройства не

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, необязательно. Есть производители пишут о безопасности микрочастиц, есть те что вовсе не пишут ничего о качестве воды. Хотя порой

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Серафим Иванов
13 часов назад
Точно такое же оружие можно создать на основе лазеров, если объединить их в одной точке из нескольких мест. Согласно легенде, древнегреческий

В Китае создали оружие наподобие «Звезды смерти»

Алексей Максимов
13 часов назад
Александр, >> в статье выше такая ссылка есть... в предложении "Итак, в процессе >> борьбы с низкой влажностью, настоящим бичом России в

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

1 2
14 часов назад
К сожалению ни одного пуска с НК-33 не было, только на стендах их жгли. А так бы может и долетела до орбиты.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Red, и это вы! Аминь! Признаю и пристыжено удаляюсь...

«Джеймс Уэбб» доказал, что планеты состоят из звездной пыли

1 2
14 часов назад
Михаил, не взорвался, РБМК тоже не взрываются если нормально все делать. Но зачем-то современные реакторы обвешивают 4-5 слоями защиты разного рода.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Анастасия Бондарь
14 часов назад
Пожалуйста Россия.Амурская область

Опубликованы лучшие снимки кометы C/2024 G3 (ATLAS)

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно